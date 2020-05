Coronavirus, parla il virologo Fabrizio Pregliasco in merito alla fine del lockdown e l’inizio della fase 2: “Ci saranno nuovi contagi e anche decessi”

Dopo quasi tre mesi di inferno a causa dell’arrivo del Coronavirus, finalmente sembra che la situazione stia migliorando e sia sotto controllo. Nonostante ci siano ancora dei casi di contagio, la situazione è sotto controllo, molte terapie intensive sono state chiuse e la curva di contagio e dei decessi si è invertita già da qualche settimana. Nonostante molte attività stiano lentamente riaprendo e riprendendo il lavoro, non tutte sono ancora nella condizione di farlo. Nonostante ci si attenga ai vari DPCM emanati dal governo Conte, non tutti i presidenti di regione decidono di seguire le linee guida. Infatti molti si regolano in base al numero dei contagi della propria regione, adottando le misure che ritengono più adatte. In merito a questa fase due e all’imminente riapertura di moltissime attività commerciali, anche il virologo Fabrizio Pregliasco ha voluto dire la propria. Il virologo è stato impegnato in prima linea nella lotta al Covid, studiandolo e cercando di prevederne i comportamenti. Tramite un’intervista l’uomo ha detto la propria in merito a quanto sta accadendo.

Coronavirus, parla il virologo Pregliasco: “Ci saranno nuovi contagi e decessi”

Il virologo Fabrizio Pregliasco è stato impegnato in prima linea in questi mesi nella lotta al Covid, senza mai perdersi d’animo. Vi ricordiamo che Pregliasco è un virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. In questi tre mesi ha dato un contributo tangibile alla causa e sta continuando a dare spiegazioni alla popolazione, in modo da aiutarla a mantenere un comportamento corretto e non pericoloso. Proprio qualche ora fa ha deciso di rilasciare un’intervista al quotidiano ‘Leggo‘, per poter dare alcune spiegazioni in merito a questa fase due. Pregliasco invita tutti ad essere ancor più attenti in questa fase, poiché purtroppo dovremmo convivere col virus ancora per molto tempo, almeno fin quando non sarà disponibile un vaccino accessibile a tutti. La prudenza non è mai troppa ed è bene averne, proprio perché il Paese deve ripartire e anche la popolazione deve farlo… Alla domanda di quale siano gli aspetti positivi della ripresa, il virologo ha risposto così: “Esiste un’evidente necessità di aprire le attività commerciali, si tratta di una necessità economica e sociale. Le pandemie, oltre all’aspetto medico, hanno questo triste effetto sulla vita delle persone: il disastro sociale. È sempre stato così, pensiamo alla peste. Dobbiamo ripartire, affrontando un rischio calcolato”

In merito invece ai rischi a cui saremo sottoposti l’uomo afferma: “Dobbiamo tenere conto che ci saranno nuovi contagi e, purtroppo, altri decessi. Sarà fondamentale individuare i nuovi focolai e tenerci pronti, meglio di quanto fatto in passato. All’inizio il virus ci ha colti all’improvviso, ora non è così; ne conosciamo abbastanza per essere attrezzati in maniera migliore. Le riaperture serviranno come test“. Il virologo è però convinto che l’Italia possa superare bene questa prova, data la familiarità e l’organizzazione con cui oggi, attualmente, sta affrontando la situazione.