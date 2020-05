I Segretari generali di FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, della Regione Veneto hanno annunciato che presto arriverà un riconoscimento economico al personale sanitario impiegato nella lotta contro il Coronavirus: premio per medici ed infermieri.

E’ cominciata oggi 18 maggio una seconda fase della due, cominciata il 4 maggio, di convivenza con il virus. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia ed i cittadini oggi sono finalmente tornati al lavoro dopo il lockdown di circa due mesi. Con le giuste misure di sicurezza per prevenire ed evitare il contatto, oggi hanno riaperto anche i servizi estetici, bar, ristoranti ed altre attività fino a ieri ferme. Il paese ora deve rialzarsi, anche grazie all’aiuto dello Stato con i bonus che metterà a disposizione per lavoratori autonomi, famiglie, imprese. Chi non ha mai smesso di lavorare in piena emergenza sanitaria sono stati i medici e gli infermieri che hanno lottato in prima linea per combattere la pandemia. Poco fa è arrivata una splendida notizia che riguarda la Regione Veneto: i lavoratori della sanità del Veneto riceveranno un premio economico. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Coronavirus, il Veneto premia medici ed infermieri: bonus di 1200 euro

Meraviglioso riconoscimento a chi è stato in prima linea in questi mesi di piena emergenza Coronavirus: sta per arrivare un premio economico ai lavoratori della sanità veneta. Nella giornata odierna, 18 maggio, è stato raggiunto un accordo con la Regione. Nel comunicato dei segretari generali di FP Cgil, Cisl Fip e Uil si legge che hanno deciso di remunerare l’impegno del personale direttamente coinvolto nei reparti e nei servizi Covid nel periodo di emergenza e di considerare anche coloro che hanno fornito supporto necessario a queste attività. La Regione ha deciso di dare un premio di 1200 euro a medici ed infermieri, al quale si aggiungono indennità economiche contrattualmente previste. Questi soldi, si legge, i lavoratori veneti li vedranno in busta paga già nei mesi di giugno/luglio. Le somme a disposizione sono significative: 60.932.640 euro per i complessivi 56.501 lavoratori della sanità veneta.

I casi in Veneto diminuiscono: il governatore Luca Zaia ha fatto sapere che la ripartenza sarà al rallentatore per musei e gallerie del Veneto. A Venezia bisognerà attendere inizio giugno per tornare a visitare Palazzo Ducale e Museo Correr, ed il Museo del Vetro. Questo il video della conferenza stampa di Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi 18 maggio: