Cortesie per gli ospiti, lo chef roberto Valbuzzi annuncia il ritorno sul set: quando dovrebbe riprendere il programma in onda su Real Time

Con il lockdown non si sono fermate solo tutte le attività commerciali, ma anche i programmi televisivi, le riprese delle fiction e dei film. Un periodo di blocco per tutti, che lentamente si sta allentando, per dar modo a tutti di riprendere con le proprie attività. Attualmente la situazione Covid sembra essere stabile, motivo per cui, lentamente, il Governo sta avviando le procedure di riavvio dell’economia Italiana. E’ difficile e quasi surreale pensare di essere stati chiusi in casa per oltre due mesi e che ora lentamente torneremo alle nostre vita, anche se ancora con molte restrizioni. Inutile dirvi che prossimamente anche le riprese delle fiction, dei film e dei programmi tv dovrebbero riprendere. Sempre nel rispetto di tutte le norme anti Covid, che gli esperti hanno elaborato. Tra questi programmi c’è sicuramente ‘Cortesie per gli ospiti’, che negli anni è diventato un vero e proprio cult di Real Time. Il programma che vede sfidarsi varie famiglie, o persone, a suon di Galateo e cortesia, come appunto suggerisce anche il titolo.

Cortesie per gli ospiti, si torna sul set: quando riprende il programma

‘Cortesie per gli Ospiti‘, negli anni è diventato un vero cult del canale Real Time, con le sue sfide tra gli ospiti. Il cast del programma vede come giudici: lo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di buone maniere Csaba Della Zorza e l’architetto e interior designer Diego Thomas. I tre infatti hanno il compiti di giudicare tutti gli ospiti proprio in base alle buone maniere, la cucina e il design dell’abitazione. A fine di ogni puntata viene poi decretato il vincitore della sfida. Sospeso a causa della pandemia, anche le riprese del programma stanno per ricominciare…

Attraverso il suo account Instagram Ufficiale, lo Chef Roverto Valbuzzi ha deciso di dare la bella notizia ai fan del programma: “Buona domenica mondo!

Nelle ultime settimane mi avete chiesto in tantissimi se riprendevamo a registrare #cortesiepergliospiti .. ebbene sì..stiamo preparando insieme alla produzione la nuova stagione che verosimilmente inizierà con le prime settimane di giugno! La cosa sta richiedendo un enorme sforzo logistico per lavorare in tutta sicurezza per noi e per i concorrenti. Dalla nostra non vediamo l’ora di riabbracciarci e di ricominciare a farvi divertire.!!“. Non vediamo l’ora di rivederli sul piccolo schermo.