Diletta Leotta appare incredibilmente temeraria sui social network: l’allenamento ‘pericoloso’ con il compagno pugile Daniele Scardina

Diletta Leotta è certamente tra le conduttrici sportive e radiofoniche più apprezzate e cercate dell’ultimo decennio. Bellissima e bravissima, ha accompagnato anche Amadeus nella conduzione dell’ultimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una scoperta nel mondo della televisione, lavor come conduttrice per il canale di sport in streaming DAZN, e poi in radio insieme al collega Daniele Battaglia col programma ‘Take Away’. Col passare degli anni la Leotta è emersa sempre di più, mostrando tutto il suo charme e la sua bravura. Negli ultimi mesi ovviamente il suo lavoro dal conduttrice si è dovuto fermare poiché il campionato è stato sospeso a causa del Coronavirus. Ma il programma radiofonico ha continuato a tenere compagnia agli italiani, con tanta buona musica e tante risate insieme a Daniele Battaglia e agli ospiti che sono stati invitati tramite videochiamata i al telefono. Nonostante questa quarantena sia stata difficile e pesante per tutti, la Leotta ha avuto una compagnia speciale, quella del fidanzato Daniele Scrdina, pugile professionista con cui la conduttrice fa coppia fissa da un po di mesi.

Diletta Leotta temeraria: l’allenamento ‘pericoloso’ con Daniele Scardina

Quarantena dolcissima per la conduttrice Diletta Leotta, che ha trascorso questi mesi insieme al compagno Daniele Scardine. Il pugile professionista mesi fa fece breccia nel cuore della bellissima conduttrice di DAZN e da allora non si sono mai separati. Anzi hanno trascorso la quarantena nell’appartamento di lei, e sarà stato sicuramente un ottimo motivo per conoscersi a fondo a 360 gradi. La conduttrice e il pugile hanno ufficializzato l loro storia solamente nel periodo di Natale, quando ormai era più che evidente che tra i due ci fosse qualcosa in più che una semplice amicizia. Adesso che si può uscire di casa, la coppia ha deciso di andare al parco per fare un po’ di attività sportiva all’aria aperta. La donna ha infatti deciso di pubblicare il risultato dell’esperimento sul suo profilo Instagram Ufficiale.

I due si sono cimentati in un allenamento davvero particola e soprattutto pericoloso. La donna ha infatti scritto sotto il video di non provarci a casa, proprio per evitare che qualcuno possa farsi male cercando di replicare le loro gesta. Tra risate ed esperimenti, la coppia pare davvero molto affiatata e innamorata.