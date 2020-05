Fase 2, Massimo Galli: “La riapertura è un esperimento, ma non ci sono alternative”, ecco le parole del noto infettivologo lombardo in un’intervista rilasciata a Repubblica.

E’ cominciata oggi la Fase Due Bis dell’emergenza Coronavirus, con una serie di nuove riaperture in tutto il territorio nazionale e un ulteriore allentamento delle misure restrittive. Il ritorno alla tanto agognata normalità si avvicina sempre di più. Da oggi, infatti, riaprono bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e negozi di ogni tipo, fatta eccezione per alcuni territori, come quello campano e quello piemontese, che aspetteranno ancora un po’ prima di far ripartire bar e ristoranti. Inoltre sarà possibile spostarsi sul proprio territorio regionale liberamente, senza autocertificazione, e ci si potrà incontrare non più solo con i congiunti, ma anche con gli amici. Grande libertà di movimento, dunque, per i cittadini, sempre però con divieto assoluto di assembramenti e rispettando le misure di sicurezza, ovvero l’utilizzo di guanti e mascherine e il mantenimento delle distanze. In questa fase, dunque, sarà ancora necessario fare la massima attenzione perché il virus, così come sottolineato ieri in diretta tv dal Ministro della Salute Roberto Speranza, non è stato sconfitto ed è ancora in circolazione. Di questa Fase Due Bis ha parlato anche il noto infttivologo Massimo Galli, che in un’intervista a Repubblica ha definito la riapertura ‘un esperimento necessario’: ecco le sue parole nel dettaglio.

Massimo Galli ha rilasciato un’intervista a Repubblica, nella quale ha parlato, tra le altre cose, della nuova riapertura avvenuta da oggi, lunedì 18 maggio. Il noto virologo e infettivologo lombardo ha dichiarato che far ripartire l’Italia era una cosa necessaria, perché la gente è stanca di rimanere chiusa in casa e l’economia sta vivendo una crisi senza precedenti: “Molte attività rischiano di morire e muore anche chi ci lavora”, ha detto Galli, che ha però sottolineato come questa riapertura sia un esperimento: “Prima di questo, in una situazione ideale, ci sarebbero dovute essere altre cose, come la possibilità di individuare prima e meglio i positivi”, ha spiegato il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, “Ma il tentativo bisognava farlo”. Galli ha aggiunto che il rischio di una nuova indata di contagi è una paura molto concreta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche perché è già successo in altri Paesi che sono tornati alla normalità, anche se i numeri non sono stati catastrofici: “Questo esperimento di riapertura si fonda sostanzialmente su mascherine e distanziamento”, ha detto l’esperto.

Galli ha infine sottolineato che la riapertura era un passaggio necessario, ma che va vissuto con il massimo senso di responsabilità.