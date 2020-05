GF Vip, Pago e Serena Enardu si sono lasciati: arriva il commento di Paolo Ciavarro, ex coinquilino della coppia all’interno del reality.

Una notizia che ha letteralmente gelato i fan, quella della nuova rottura di Pago e Serena Enardu. La coppia, dopo la rottura a Temptation Island Vip, si era ritrovata nella casa del Grande Fratello Vip, durante l’ultima edizione. Tra i due sembrava essere ritornata l’armonia ma, qualche giorno fa, Serena Enardu ha spiazzato tutti con un post su Instagram. Un post in cui ha raccontato di essersi nuovamente allontanata dal cantante. I motivi precisi non sono stati resi noti ma, stando allo sfogo della bellissima sarda, tra i due è nata una pesante litigata. A commentare la nuova crisi della coppia è stato Paolo Ciavarro, ex coinquilino di Pago e Serena al GF Vip. Scopriamo le sue parole.

GF Vip, Pago e Serena Enardu si sono lasciati: Paolo Ciavarro commenta così

Pago e Serena Enardu, è di nuovo finita tra la coppia del GF Vip 4! I due si erano riappacificati proprio nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini, dove la Enardu ha raggiunto il cantante per riconquistarlo. Missione compiuta, ma qualcosa, dopo un po’, è andato storto. A quanto pare, Pago non è riuscito a perdonare fino in fondo gli errori della sua ormai ex compagna. Ma cosa penseranno gli ex concorrenti del GF Vip 4 della loro rottura? La domanda è stata posta al secondo classificato del reality, Paolo Ciavarro, nel corso di un’intervista a Non succederà più , programma radiofonico condotto da Giada De Miceli. Ebbene, l’ex gieffino ha detto la sua sulla nuova e inaspettata crisi di coppia: “Non me l’aspettavo perché li avevo visti bene, è sempre difficile ricominciare e ricostruire i cocci. È una cosa che uno deve mettere in preventivo che può succedere…“. Paolo prosegue spiegando di essere rimasto in contatto con Pago, col quale però non ha ancora avuto modo di parlare della vicenda, essendo avvenuto da poco.

“Il fatto di riprovarci vivendo 24 ore su 24 insieme pensavo potesse essere un modo per accelerare il processo di ricostruzione. Quindi ero fiducioso, ma non è bastato”, conclude Ciavarro. Che, in questo momento, si trova in Sicilia, dove è approdato per ritrovare la sua Clizia. Il tutto tra qualche giorno, però, dopo aver terminato il periodo di quarantena in albergo. Paolo e Clizia non vedono l’ora di rivedersi! E i fan non vedono l’ora di rivedere la coppia riunita.