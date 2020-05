Hollywood, una coppia amatissima dal pubblico internazionale aspetta il primo figlio: la splendida notizia che rimbalza sul web in queste ore

In un periodo così difficile come quello causato dal Coronavirus, non sono però mancate le belle sorprese. Sono state molte le star che hanno annunciato di aspettare un figlio in questo periodo storico così complicato e altrettante quelle che invece lo hanno accolto in casa. Si sa, i bambini sono la gioia del mondo e nessuna notizia può essere tanto lieta quanto l’arrivo di una piccola creatura in casa. Tra le star che hanno annunciato la gravidanza in questo periodo, sicuramente Katy Perry, che aspetta la prima figlia dal compagno e futuro marito Orlando Bloom. Poi c’è stata la bomba sganciata da Gigi Hadid e Zayn Malik che aspettano il loro primogenito. Sophie Turner e Joe Jonas non hanno ancora annunciato la gravidanza, ma sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata e la donna aveva già un bellissimo pancione, di almeno 5 mesi. Anche Leighton Meester aspetta il suo secondogenito da Adam Brody. Insomma, per fine anno dovrebbero arrivare un bel po’ di cicogne…

La coppia di cui parliamo è formata da due attori amatissimi in tutto il mondo, vincitori di numerossisimi premi, tra cui anche un Oscar. Sono tra le coppie più riservate dello star sistem, ma agli eventi mondani quando appaiono assieme non si può far altro che ammirarli e amarli. Discreti, dolcissimi e semplici, la loro foto sulle scale di un pub a mangiare hamburger dopo aver vinto l’oscar è passata alla storia. La notizia è stata riportata da Page Six, galeotta dei più disparati gossip d’oltreoceano. Pare però che l’arrivo di questo primo bebè per la coppia sia stato confermato da una fonte vicina ai due innamorati, contattata dalla testata. Quindi per ora nessuna conferma dai diretti interessati. La coppia di cui vi stiamo parlando è quella formata da Roonry Mara e Joaquin Phoenix, che si sono conosciuti nel lontano 2013 e hanno ufficializzato la loro relazione nel 2016.

La coppia non ha ancora né smentito, né confermato, ma a rafforzamento di questa tesi ci sarebbero alcune foto in cui spunta un pancino decisamente sospetto. Ma non ci resta che aspettare per conoscere la verità sulla questione.