Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi una piacevolissima passeggiata per le vie di Roma, ma quel dettaglio mostrato su Instagram non sfugge.

Si sono concessi una Domenica completamente per loro, Francesco Totti ed Ilary Blasi. Approfittandosi di una bellissima e calda giornata primaverile, la coppia ha deciso di essere turista della Capitale, della loro città d’origine. Roma, lo sappiamo, è la città eterna. E dalla sua parte vanta, soprattutto, un patrimonio culturale davvero inestimabile. È proprio per questo motivo che i due hanno deciso di viversela alla grande. In sella ad un motorino, la simpaticissima coppia ha completamente girato per le vie della propria città. Tra Fontana di Trevi, Panthenon e molto altro ancora, la bellissima conduttrice televisiva e l’ex capitano giallorosso hanno voluto ampiamente documentare questo loro giro turistico. Eppure, ammirando la loro bellezza, alcuni dei loro sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Francesco Totti ed Ilary Blasi per le vie di Roma: il dettaglio che non sfugge

A pochi giorni dalla formidabile challenge mostrata sui rispettivi canali social, Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno voluto condividere con i loro adorati sostenitori un altro momento imperdibile della loro quotidianità. Di che cosa parliamo? Semplice: di una passeggiata per le vie di Roma. È una bellissima e calda domenica primaverile e la simpaticissima coppia si è concessa un po’ di tempo libero passeggiando per le vie di Roma. A documentarlo, come dicevamo precedentemente, sono stati i diretti interessati. Che, sui rispettivi canali social, non hanno potuto fare a meno di condividere questo fantastico momento di ‘normalità’ con i loro sostenitori. E così, tra video e foto, Francesco ed Ilary hanno fatto innamorare tutti i loro followers della Capitale. Ma non solo. Perché, oltre a questo, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un ‘clamoroso’ dettaglio.

Queste sono soltanto alcune fotografie che Francesco Totti ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Insieme alla Fontana di Trevi, l’ex capitano giallorosso ha pubblicato questo fantastico scatto di coppia. Tuttavia, oltre che ammirare la loro bellezza e quella della città, c’è un dettaglio che non è potuto passare assolutamente inosservato. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme:

Da come si può chiaramente capire dai commenti riproposti in alto, sembrerebbe che la mascherina indossata da Francesco Totti non sia assolutamente passata inosservata. Certo, seppure nella Fase Due del contenimento del Coronavirus, il suo utilizzo è più che indispensabile. Ma, in questo caso, ha avuto una ‘marcia’ in più: permette ai due coniugi di passeggiare tranquillamente per le vie della loro città senza fermarsi per foto ed autografi.