Pago ritorna sui social dopo la rottura con Serena Enardu: le sue parole

A pochi giorni di distanza dalla rottura con Serena Enardu, Pago è ritornato sui social: ecco le sue prime parole sul suo profilo social ufficiale.

Pago e Serena Enardu si sono nuovamente lasciati. A pochi mesi dal loro ricongiungimento nella casa del Grande Fratello Vip, tra l’ex coppia di Temptation Island Vip è finita. Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi del loro addio. Nonostante, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne abbia specificato di aver avuto con il cantautore sardo una ‘pesante litigata’, non ha affatto spiegato per quale motivo è accaduto. Tuttavia, la notizia della loro rottura è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Anche perché, fino a pochi giorni prima, la coppia appariva serene e spensierata sui rispettivi canali social. Cosa sarà successo? Questo, purtroppo, non lo sappiamo. Fatto sta che, a pochi giorni dal loro addio, anche Pago, così come la Enardu, ha voluto condividere le sue prime parole. Ecco di che cosa parliamo.

Pago dopo la rottura con Serena Enardu: le parole su Instagram

Così come Serena Enardu, anche Pago, a pochi giorni di distanza dalla rottura definitiva con l’ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto esprimere le sue prime parole sul suo canale social ufficiale. Quali saranno state? È ritornato sull’argomento e, quindi, ha spiegato qualche cosa in più sulla rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne? Nient’affatto! Anzi. Pochissime ore fa, infatti, il cantautore sardo ha voluto promuovere l’uscita del suo nuovo singolo. ‘Tu lo sai’, questo è il titolo della canzone, è adesso disponibile sulla piattaforma musicale più conosciuta al mondo e può essere, quindi, ascoltata da tutti.

Inutile a dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato completamente preso d’assalto da tutti i suoi sostenitori. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che, dopo aver ascoltato la canzone, si sono riversati sotto il post dell’annuncio non soltanto per esprimere il loro consenso sul singolo, ma anche per invitare il cantautore a far pace con la Enardu.