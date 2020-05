Nell’ultima puntata di Sky Calcio Club c’è stato uno scontro in diretta tra Fabio Capello e Beppe Bergomi, tra i due sono volate parole grosse

Il calcio è uno degli argomenti più caldi in Italia. Con la ‘nuova fase 2’ sono state riaperte moltissime attività: da barbieri ad estetisti, fino a ristoranti e pizzerie. Addirittura ci sarebbe anche una data per la riapertura di cinema e teatro. Riguardo alla ripartenza del campionato italiano, invece, regnano i dubbi. La data provvisoria sarebbe quella del 15 giugno, ma non ci sono conferme. Le squadre di Serie A nel frattempo sono tornate ad allenarsi. Molti club contano contagiati tra i propri tesserati. In Germania, invece, il campionato è ripartito sabato pomeriggio.

Sky Calcio Club, scontro in diretta tra Capello e Bergomi

La ripartenza del campionato italiano è stato uno degli argomenti caldi dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa. In studio c’è stato un forte scontro ‘a distanza’ tra Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Real Madrid, e Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter. L’ex tecnico è favorevole alla ripartenza del campionato e afferma: “Non nascondiamoci: il calcio ha bisogno di ripartire. Se non si riparte ci sono società che avranno tante difficoltà economiche“. Di tutt’altro canto, invece, è l’ex difensore, che controbatte: “Non si può pensare di tenere questi ragazzi per quattro settimane in ritiro e poi fargli iniziare il campionato. Stiamo sottovalutando l’aspetto psicologico. Sono ragazzi giovani, ognuno ha una sensibilità diversa“. A questo punto Capello ha affondato il colpo: “C’è gente in cassa integrazione, c’è chi perde lavoro. Cosa volete sia un ritiro di 40 giorni?“. La replica di Bergomi è a tono: “Sei demagogico. Ti prendi l’applauso, ma non è giusto“.

Lo scontro verbale ha assunto sin da subito caratteri molto forti ed è stato necessario l’intervento del conduttore, che ha cercato di smorzare i toni.