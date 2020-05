Tiziano Ferro, arriva l’annuncio ufficiale: “Il tour previsto quest’estate è posticipato al 2021”, le parole del cantante su Instagram.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche quello della musica. Tantissimi concerti e manifestazioni musicale sono stati cancellati o rinviati, come quello di Emma Marrone all’Arena di Verona, previsto per il 25 maggio. E, poco fa, è arrivato anche l’annuncio di Tiziano Ferro. Quello che era nell’aria da un po’ è diventata una notizia ufficiale: il tour negli stadi previsto quest’estate sarà posticipato nelle stesse città nel 2021. Ad annunciarlo è stato proprio Tiziano Ferro, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole.

Tiziano Ferro, arriva l’annuncio ufficiale: “Il tour previsto quest’estate è posticipato al 2021”

“Ciao a tutti, come promesso sono qui a darvi aggiornamenti sul tour estivo, finalmente abbiamo avuto risposte, ringrazio il Governo per questo”. È con queste parole che Tiziano Ferro inizia la sua comunicazione, nell’ultimo video postato su Instagram. Il cantante spiega che, a seguito della pubblicazione del decreto di legge che vieta gli assembramenti fino al 30 luglio 2020, il tour estivo negli stadi è stato ufficialmente rinviato all’anno prossimo, il 2021. Un annuncio che Tiziano sperava di fare già da un po’, soprattutto per tutelare gli acquirenti dei biglietti. Per farlo, però, c’era bisogno di un decreto ufficiale, come ricorda il cantante nel video. Le città saranno le stesse e i biglietti precedentemente acquistati saranno validi per le nuove date, sulle quali si sta già lavorando e per le quali si attende conferme da alcuni stadi. Ecco il post:

Il cantante ripropone l’annuncio anche nelle sue stories, affinché raggiunga quante più persone possibili:

“Ringrazio tutti per la pazienza, che è stata la nostra. Nel frattempo pensiamo a risalire e per chi vorrà io sono ancora qui a farvi compagnia!”, conclude Tiziano. E voi, eravate tra le migliaia di persone pronte ad emozionarsi ai concerti del mitico artista?