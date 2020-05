Uomini e Donne Anticipazioni, arriva una richiesta inaspettata: “Posso leggere dei messaggi?”, cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione?

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi. Una puntata in cui si è parlato ancora tanto della chiacchieratissima conoscenza tra Nicola Vivarelli, il famoso ‘Sirius‘ della chat, e la regina del Trono Over Gemma Galgani. I due sembrano essere sempre più affiatati, a tal punto che il 26enne ha rifiutato anche la corte di Alessia, napoletana di 26 anni, arrivata in studio per conoscerlo. Ma non è tutto: Nicola ha declinato anche un nuovo invito di Valentina Autiero, dama della trasmissione, che aveva chiesto di vederlo in privato per parlargli. Dopo il rifiuto, Valentina è scoppiata in lacrime. Lacrime che vedremo anche nella puntata di domani! Le anticipazioni pubblicate sul sito Witty Tv preannunciano scintille. Curiosi di scoprire cosa accadrà nella puntata di domani 19 maggio? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne Anticipazioni, arriva una richiesta inaspettata: “Posso leggere dei messaggi?”, cosa accadrà tra Angelo e Valentina

Continua lo scontro tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. Le due dame del Trono Over hanno litigato nella puntata in onda oggi e, come si vede dalle anticipazioni, lo faranno anche domani! La scintilla è nata dopo che Valentina ha manifestato un interesse per Sirius, il giovane 26enne con cui Gemma ha intrapreso una conoscenza. Ma nonostante il rifiuto del ragazzo, Gemma non sembra aver gradito il gesto di Valentina. Voleranno parole dure anche domani, tra le due dame. Ma non è tutto: si parlerà anche della complicata frequentazione tra Veronica e Giovanni. Una frequentazione che non convince molto Gianni Sperti, il quale, come si vede nelle anticipazioni, esclamerà: “Che strano, non me lo aspettavo questo finale nel copione che avevo immaginato!”. Nelle parole dell’opinionsta si legge una certa ironia. Cosa avrà deciso di fare la ‘coppia’?

Ma attenzione: un colpo di scena arriva proprio alla fine della clip di anticipazioni pubblicata poco fa. Si parla di nuovo di Valentina, ma, in questo caso, della conoscenza appena iniziata col cavaliere catanese Angelo, presentatosi nella scorsa puntata. Quest’ultimo spiazza tutti con una richiesta davvero inaspettata: “Voglio sapere da Valentina se posso leggere dei messaggi…”. Di quali messaggi parla? Cosa accadrà tra i due? Insomma, a quanto pare domani sarà una puntata imperdibile! Appuntamento alle ore 14.45 su Canale 5.