Alena Seredova mamma per la terza volta: l’annuncio su Instagram

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: la modella ha annunciato la nascita della figlia su Instagram, ecco le sue parole

Alena Seredova allieta la giornata dei suoi seguaci con una bellissima notizia: è nata la sua terza figlia. L’annuncio è stato pubblicato poco fa dalla Seredova stessa sul suo account Instagram. Una gioia immensa per l’ex compagna di Gianluigi Buffon, oggi legata sentimentalmente all’imprenditore Alessandro Nasi. Per Alena si tratta della prima femminuccia dopo due maschi. La piccola sarà sicuramente la più coccolata, dato che, eccetto la mamma, è l’unica femminuccia della famiglia. Di seguito vi riportiamo le parole con le quali la Seredova ha dato l’annuncio sul popolare social network.

Alena Seredova mamma tris: l’annuncio su Instagram

Una notizia bellissima per tutte le persone che seguono e amano la Seredona: la modella di origini ceche ha partorito ed è diventata mamma per la terza volta. L’annuncio è stato dato dalla Seredova stessa sul suo account Instagram: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa“. La piccola, di cui non conosciamo ancora il nome, sicuramente sarà la principessa della casa e sarà circondata da due principi, i fratellini, e da un re, il papà. In un momento ancora triste per il nostro paese, la Seredova ci offre un motivo per sorridere. La foto postata sul popolare social network dalla Seredova ha raggiunto ovviamente tantissime persone in pochi minuti. Molti hanno aggiunto un like alla foto ed hanno fatto gli auguri alla modella tra i commenti.

La Seredova corona così il suo amore con Alessandro Nasi. La loro storia d’amore è nata intorno al 2014, quando la modella di origini ceche ha annunciato la separazione da Gianluigi Buffon. I due saranno sicuramente felicissimi di accogliere la nuova arrivata. La bimba si va ad aggiungere agli altri due figli della Seredova, avuti dalla precedente relazione con Buffon.