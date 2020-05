Amici Speciali, Alberto Urso: avete mai visto la sorella del cantante? Le foto sui social

Venerdì 15 maggio è partita la nuova avventura di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi. Si tratta di una versione del tutto nuova del talent show di Canale 5, dove a sfidarsi sono dodici allievi delle passate edizioni del programma. Tra questi, anche molti ex vincitori, come l’ultima Gaia Gozzi, Irama, Andreas Muller e Alberto Urso, vincitore dell’edizione del 2019. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare, o meglio, della sorella Ramona, a cui il tenore è legatissimo. Proprio qualche ora fa, Alberto ha pubblicato un ricordo nelle sue stories di Instagram in cui è proprio in compagnia della sua amata sorella. Con la quale ha tanti scatti sui social. Curiosi di vederli? Ve li mostriamo subito.

Amici Speciali, Alberto Urso: le foto con la sorella Ramona

Si chiama Ramona Urso e, come potrà suggerirvi il cognome, è la sorella dell’amatissimo cantante Alberto Urso, ex vincitore di Amici e attuale concorrente di Amici Speciali. Con lei, il tenore ha un rapporto splendido, come dimostrano anche i tanti scatti in cui si mostrano insieme sui social. Come quello che proprio ieri ha pubblicato il tenore nelle sue stories. Date un’occhiata:

Un ricordo dolcissimo, quello postato prima da Ramona, e riproposto da Alberto anche nel suo profilo. E, nel profilo di Ramona, farmacista specializzata in cosmetologia, non mancano gli scatti in compagnia del suo amato fratello. Eccone alcuni:

In seguito, uno scatto della famiglia al completo, in compagnia anche di mamma Antonella e papà Sandro, che hanno sempre assecondato la passione di Alberto per il canto, supportandolo sin da bambino. Eccoli tutti insieme:

Che dire, una famiglia davvero meravigliosa, quella di Alberto. Che non vede l’ora di tornare sul palco che l’ha reso famoso. Chi vincerà la prossima puntata dello show di Maria De Filippi? Appuntamento