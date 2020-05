Amici Speciali, parlano Stash Fiordispino, Gabriele Esposito e Javier Rojas: alcune anticipazioni sulla seconda puntata in onda venerdì dalle 21:30

Da settimana scorsa per quattro settimane il venerdì lo passeremo in compagnia di Amici Speciali, evento che inizialmente avrebbe dovuto avere un assetto e una struttura diversa, ma alla fine si è deciso di mandarlo in onda così come lo abbiamo visto dopo tutto quello che è accaduto a causa del Coronavirus. Il talent più famoso d’Italia ha aperto le porte a grandissimi artisti che nel corso degli anni hanno fatto la storia del talent e che sono apprezzati e seguiti a livello internazionale. Un cast davvero d’eccezione, per permettere alla padrona di casa di mandare avanti il programma e devolvere in beneficenza tutto il ricavato alla Protezione Civile che è impegnata da mesi in prima linea alla lotta al covid 19. Inutile dirvi che l’attesa è stata tanta, ma è stata ben ricompensata, visto l’enorme successo della prima puntata del talent, che ha raccolto davanti lo schermo oltre 4 milioni di telespettatori, con il 19% di Share.

Sul profilo Instagram Ufficiale del Talent sono apparse le Breaking News, girate con tre grandi protagonisti della prima puntata dello show: il cantante e prof Stash Fiordispina, il ballerino Gabriele Esposito e l’ultimo vincitore del circuito danza Javier Rojas. I tre sono apparsi estremamente entusiasti della prima puntata, c’è chi si limita a dire che “è andata bene”, chi parla di “grandissima festa” e chi si lascia andare parlandone come una “bomba”. Uno spettacolo davvero incredibile ed inedito, che ha visto trionfare per la prima serata il ballerino Alessio Gaudino, che qualche anno fa si è distinto non solo per il suo incredibile talento, ma anche per la sua estrema educazione, gentilezza e pacatezza, che ancora una volta la padrona di casa ha voluto sottolineare. In merito alla seconda puntata i commenti non sono stati moltissimi, ma i tre artisti hanno voluto disseminare qualche piccolo indizio per aiutarci a scoprire cosa accadrà.

Gabriele sottolinea di non voler spoilerare, ma poi parla del fatto che potrebbe presentare nuovamente un remake di qualcosa che potrebbe essere molto gradito al pubblico. Anche Javier Rojas non ha voluto anticipare molto ma ha parlato di una nuova variazione classica che sta provando insieme agli altri colleghi. E poi c’è l’inimitabile Stash, che nella prima puntata voleva corrompere i giudici con le mozzarelle! Il professore di Amici ha fatto intuire che ci sarà qualcosa di sensazionale, chissà cosa ha in serbo per noi…