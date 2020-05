Chi è Aitor Luna: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore protagonista de la nuova fiction ‘La Cattedrale del Mare’

Da stasera in prima serata andrà in onda il grande colossal ispirato al libro campione d’incassi ‘La Cattedrale del Mare‘. Stasera per la prima volta andrà in onda la serie tv in italia e si prospetta un grande successo, come il romanzo nato dalla penna di Ildefonso Falcones. La serie tv è ambientata nella Barcellona del 1300, dove si mescolano la storia della Spagna e della società catalana con quella di un uomo in continua contrapposizione, tra libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, tradimento e amore, guerra e pestilenze, segregazione sociale e inquisizione. L’uomo in questione è Arnau Estanyol, interpretato da Aitor Luna. Il romanzo è diviso in 4 grandi capitoli e così è stato deciso di fare anche per il telefilm, che quindi vede nelle 4 puntate i quattro capitoli del libro: “Servi della gleba”, “Servi della nobiltà”, “Servi della passione”, “Servi del destino”. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Astor Luna che interpreta il protagonista della serie tv.

Chi è Aitor Luna: età, carriera e vita privata dell’attore de ‘La Cattedrale del Mare’

Astor Gonzalez Luna è nato sotto il segno della vergine il 18 settembre del 1981 a Vergara, un piccolo paesino nella provincia della Guipúzcoa. Molto legato alla famiglia, è il fratello dell’attore Yon Gonzalez, che come lui ha raggiunto un enorme successo. Per quanto riguarda i suoi studi si conosce ben poco, ma in Spagna ha raggiunto molto successo, affermandosi come attore sia sul piccolo che sul grande schermo. Astor è molto apprezzato in Spagna e ha recitato in moltissimi ruoli di rilievo. Dal 2005 al 2009 gira ‘Gli uomini di Paco’, dove interpreta il protagonista Gonzalo Montoya su Antenna 3, per ben 104 episodi. Nel 2009 recita in ‘L’ira’, dove interpreta Miguel Rosales su Telecinco e ‘Giorni senza luce’ dove interpreta un Giornalista, su Antenna 3. L’anno dopo, dal 2010 al 2013 lavora in ‘Ottima riserva’ dove veste i panni di Raúl Cortázar. Nel 2012 gira ‘La fuga’, dove veste i panni di Daniel Ochoa su Telecinco. L’anno successivo, nel 2013 è la volta di ‘Le avventure del Capitano Alatriste’, dove interpreta Diego Alatriste. Nel 2014 prende parte a ‘Raccontami una storia’ dove veste i panni di Iván Dorado “The Beast”. Nel 2018 è la volta de ‘La cattedrale del mare’, dove interpreta il protagonista Arnau Estanyol, su Antenna 3. L’anno scorso ha fatto parte del cast de ‘La regina del sud’ nei panni di Pedro. Attualmente è possibile vederlo sul piccolo schermo su Netflix nel telefilm ‘Valeria’ nei panni di Sergio.

Astor Luna nei panni di Arnau Estanyol:

Orfano di madre è stato cresciuto dal padre Bernat a Barcellona, ospite della sorella. Crescendo Arnau sente viva la presenza della vergine e pur non dimenticando le umilissime origini fa strada e diventa ricco e influente.