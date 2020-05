Chi era Gregory Tyree Boyce: l’attore trovato morto il 13 maggio 2020 nella sua casa di Las Vegas insieme alla sua fidanzata Natalie Adepoju.

Gregory Tyree Boyce era un attore di professione. Nato in California precisamente il 5 dicembre del 1989, è lì che cresce e trascorre tutto il periodo della sua infanzia. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti e ancora adesso resta un caso tutto avvolto nel mistero. Di lui sappiamo che nel 2010 è diventato padre di una bambina e che pochi giorni fa è stato trovato senza vita a Las Vegas, in casa, con la sua fidanzata Natalie Adepoju. Fino ad ora, gli inquirenti hanno soltanto confermato il tragico decesso di entrambi. Le cause, tuttavia, sono ancora ignote. Le ultime notizie raccontano che a trovare i corpi senza vita è stata la cugina di Boyce. La donna si sarebbe preoccupata nel momento in cui avrebbe intravisto fuori casa l’auto dell’attore: intanto, lui aveva detto che sarebbe partito per Los Angeles per vedere sua figlia Alaya di 10 anni, nata da una precedente relazione.

Chi era Gregory Tyree Boyce: attore statunitense

E’ diventato famoso interpretando un ruolo interessante nella cosiddetta ‘saga dei vampiri’, quella che tutti conoscono con il nome di “Twilight”. Era quello di Tyler Crowley il suo ruolo. Per chi non lo ricordasse bene, era uno degli amici del liceo che Bella (Kristen Stewart) conosce appena si trasferisce a Forks, Washington.

L’ultimo messaggio su Instagram: parole amare

A dicembre, l’attore aveva spento 30 candeline festeggiando il compleanno con amici e parenti. Aveva scritto un post su Instagram che adesso non può che far commuovere tutti: “Ad un certo punto non pensavo che sarei riuscito a raggiungere i 30 anni. Come tutti ho fatto degli errori lungo la strada, ma oggi è uno di quei giorni in cui rifletto solo su quelli grandi. Che fortuna essere vivi. Happy Dirty 30 a me! Facciamo in modo che il resto sia migliore!”.