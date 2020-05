Coronavirus, riceve una proposta di matrimonio mentre è in rianimazione: la storia a lieto fine

Coronavirus, una giovane ragazza di Foggia appena uscita dalla rianimazione ha ricevuto una proposta di matrimonio a sorpresa: il lieto fine.

Questa è, senza alcun dubbio, una storia a lieto fine. Tra le tante vicende tristi capitate durante l’emergenza Coronavirus, questa è davvero splendida. Ad esserne la protagonista è una giovane ragazza di Foggia. Che, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe aver ricevuto una proposta di matrimonio. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, così come tantissimi altri italiani, anche lei è stata contagiata dal Covid-19. E, proprio per questo motivo, è stata costretta ad essere ricoverata in rianimazione per diverso tempo. Appena uscita da qui, però, la ventottenne ha ricevuto una splendida notizia: il suo fidanzato le ha chiesto la mano. Ma cerchiamo di capire ogni minimo dettaglio.

Foggia, esce dalla rianimazione per Coronavirus e riceve una proposta di matrimonio

Questa è la storia di Cristina che vale sicuramente la pena raccontare. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la giovane foggiana sia stata ricoverata il 19 Marzo per Coronavirus. Dopo aver contratto il Covid-19, quindi, la ventottenne è stata trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Foggia. Ecco. È proprio in questi giorni che, durante una videochiamata con il suo compagno, Cristina è stata la protagonista di una proposta di matrimonio. ‘Qualche giorno dopo il mio ricovero, il mio compagno Damiano mi ha chiesto di sposarlo’, si legge sul sito. Un lieto fine davvero incredibile, quindi. Che, come dicevamo precedentemente, non può assolutamente passare inosservata.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che Cristina abbia ricevuto questa proposta di matrimonio quando lei era ancora in ospedale e quando, soprattutto, era ancora attaccata ad una macchina per respirare. Tanto è vero che la giovane ventottenne ha anche raccontato che, durante la videochiamata, ha potuto rispondere alla richiesta delle nozze del suo fidanzato Damiano soltanto tramite un cenno con la testa. ‘Ero attaccata ad una macchina e non potevo parlare’, si legge. Tuttavia, la contentezza per quel momento è stata davvero spropositata. Tanto che Cristina, appena ricevuta la proposta, ha voluto immediatamente avvertire sua madre.