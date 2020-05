Coronavirus, Massimo Galli: ‘Le classi a scuola rappresentano un incubatore perfetto per il contagio’

Coronavirus, le parole del direttore di Malattie Infettive Massimo Galli ad Agorà riguardo alle classi: ecco cosa ha dichiarato in diretta televisiva.

Le scuole, lo sappiamo, sono stati i primi istituti che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati chiusi. Dapprima a data da destinarsi ed, in seguito, in modo effettivo, tutti gli studenti italiani non hanno avuto più l’opportunità di continuare regolarmente e normalmente il loro anno scolastico. Non è un caso, ad esempio, se l’esame di maturità è stato un argomento ampiamente discusso e dibattuto in questi ultimi mesi. Ecco, ma perché è stato deciso, poi, che tutte le scuole dovevano restare chiuse nonostante l’inizio della Fase Due del contenimento del Coronavirus. A rispondere a tale domanda, lo sappiamo, ci ha pensato un po’ di tempo fa il premier Giuseppe Conte. Ma, nel corso del suo recentissimo intervento ad Agorà, Massimo Galli ha voluto ampiamente riprendere le parole del Capo del Governo. Ecco cosa ha dichiarato, in diretta televisiva, il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano sulla scuola ed, ovviamente, sulle classi in generale.

Coronavirus, Massimo Galli non ha dubbi: ‘Le classi sono un incubatore perfetto’

È proprio riguardo alla futura riapertura della scuole che, nel corso del suo recente intervento ad Agorà, Massimo Galli ha voluto chiaramente dire la sua opinione al riguardo. Già in una sua precedente conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte aveva ampiamente spiegato perché, insieme al Comitato Tecnico-Scientifico, aveva optato per la ripresa dell’anno scolastico direttamente a settembre. In diretta televisiva, come dicevamo precedentemente, anche il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano ha voluto nuovamente ribadire tale concetto. ‘Le classi a scuola rappresentano un incubatore perfetto per il contagio’, ha iniziato a dire l’esperto nella trasmissione di Rai Tre. Continuando a specificare, tra l’altro, che è proprio nelle classi scolastiche che si ‘sviluppa’ l’influenza stagionale passata poi agli adulti.

Insomma, le parole di Massimo Galli sono abbastanza chiare. Come dicevamo precedentemente quindi, nel corso del suo recente intervento ad Agorà, il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano non soltanto ha sottolineato quanto le classi sia un perfetto incubatore di virus ed, in questo caso, di Coronavirus, ma ha anche voluto fare il paragone con le palestre. ‘In palestra non ci stai 5 ore e probabilmente è più facile a mantenere il distanziamento’, ha detto Galli in diretta televisiva.