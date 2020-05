Coronavirus, il governatore Zaia avverte: ‘Se i contagi aumentano, torneremo a chiudere’

Coronavirus, le parole sui contagi del governatore Luca Zaia sulla Fase Due iniziata in Veneto sono un vero e proprio avvertimento: tutti i dettagli.

Seppure dal 4 Maggio abbiamo assistito ad una lenta e graduale ripresa dell’Italia, è soltanto dal 18 Maggio che è iniziata la Fase Due a tutti gli effetti. Con l’apertura di attività di vendita al dettaglio, di bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri possiamo dire che è iniziata la vera e propria convivenza con il Coronavirus. È proprio per questo motivo che, in attesa di vaccino, ci è stato detto più volte che, in questo periodo, sarà necessario ed indispensabile non abbassare mai la guardia. E, soprattutto, sarà utile continuare a stare più che attenti. Anche perché, lo ricordiamo, il virus non è affatto sparito. Quindi, bisogna stare particolarmente attenti. Ecco. È proprio questo che, durante l’odierna conferenza stampa, Luca Zaia ha nuovamente specificato. In quest’occasione, infatti, il Governatore del Veneto ha detto chiaramente cosa potrebbe accadere qualora la situazione dovesse nuovamente precipitare ed, ovviamente, i contagi risalire. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Luca Zaia ‘minaccia’ la chiusura se i contagi dovessero risalire

Come dicevamo precedentemente quindi, dal 18 Maggio, non soltanto tutti gli italiani hanno potuto nuovamente ritornare ai loro rispettivi lavori, ma hanno anche avuto la possibilità di poter assaporare il ritorno alla ‘normalità’. Ecco. È proprio su questo punto che, nel corso della conferenza stampa odierna, Luca Zaia ha voluto ampiamente discutere. In quest’occasione, infatti, il Governatore del Veneto ha chiaramente detto che, in questi pochissimi giorni di Fase Due del contenimento del Coronavirus, ha visto troppi video ‘della movida senza mascherina’. Ecco. È proprio questo argomento che il buon Zaia non ha potuto fare a meno di discutere. Ed, ovviamente, esprimere chiaramente le sue intenzioni qualora i contagi in città dovessero aumentare.

‘Se riparte il contagio, siamo pronti a richiudere’, queste le parole che Luca Zaia ha voluto utilizzare per commentare la ‘movida’ ripresa in Veneto in questi primi giorni della Fase Due del contenimento del Coronavirus. Nella conferenza stampa odierna, quindi, il Governatore della Regione ha voluto anche chiaramente dire di aver ricevuto, in questi ultimi giorni, numerosi video di persone che, durante l’aperitivo, non indossavano affatto la mascherina. Per questo motivo ha continuato: ‘In 10 giorni, io li vedo i contagi: se aumentano chiuderemo i bar, ristoranti, le spiagge e torneremo a chiuderci in casa con il silicone’. Insomma, le parole del governatore del Veneto sono molto chiare. Voi cosa ne pensate?