A pochi giorni dal suo debutto ad Amici Speciali, Giordana Angi ha condiviso su Instagram uno splendido annuncio a sorpresa con i suoi fan.

È una delle protagoniste indiscusse di Amici Speciali e lo ha ampiamente dimostrato nel corso della prima puntata, Giordana Angi. In squadra con dei veri e propri talenti della musica e danza italiana, la cantante romana ha continuato ad incantare tutti i telespettatori ed, ovviamente, tutti i suoi sostenitori. Con la sua incantevole voce, la giovanissima Angi ha sorpreso davvero tutti. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, ha voluto condividere con i suoi followers un annuncio davvero sorprendente. Sappiamo che su Instagram Giordana è sempre molto attiva. E, soprattutto, ci tiene particolarmente a condividere con i suoi fan tutto ciò che le capita. È proprio per questo motivo che una notizia del genere, ammettiamolo, non ha potuto fare a meno di non renderli partecipi. Ma di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Giordana Angi, annuncio a sorpresa su Instagram: i fan sono pazzi di gioia

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Giordana Angi è sempre molto attiva. Spesso e volentieri, l’ex cantante di Amici ha condiviso attimi di vita quotidiana, lavorativa e, perché no, anche notizie tanto attese. L’ultima, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Quando, su Instagram, la giovanissima romana ha voluto dare ai suoi numerosi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio questa la fantastica ed imperdibile notizia che Giordana Angi, pochissime ore fa, ha voluto dare ai suoi sostenitori. ‘Amami adesso è fuori da qualche giorno, vi piace? Oggi si gira’, queste le parole che l’ex cantante di Amici ed attuale concorrente di Amici Speciali ha scritto a corredo di un’incantevole foto mentre sorride. Un annuncio, quindi, inaspettato e, soprattutto, a sorpresa. Ma che, stando a quanto traspare dai commenti giunti sotto il post in questione, è stato accolto più che benevolmente dai suoi sostenitori. In un batter baleno, in tantissimi sono completamente esplosi di gioia.

Per ulteriori news su Amici Speciali –> clicca qui