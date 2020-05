Il Segreto, manca poco all’ultima puntata dell’amata soap opera spagnola, ma cosa accadrà a Puente Viejo? Clamoroso colpo di scena.

La notizia ormai è nota tutti: dopo nove anni di meritato successo, l’amata soap opera Il Segreto chiude i battenti. Una triste notizia, quindi. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti i suoi telespettatori. Ma non solo. In una recente intervista per ‘Mio’, la temutissima Donna Francisca non ha potuto affatto nascondere il suo grande dispiacere. Nonostante i suoi prossimi progetti siano rivolti verso il teatro, l’attrice ha raccontato di essere davvero dispiaciuto per la fine di questa fiction. Ecco, ma cosa accadrà, quindi, nell’ultima puntata? Appurato che tutte le vicende di Puente Viejo termineranno, a cosa assisteremo? Mercoledì 20 Maggio, infatti, su Antena 3, verrà trasmessa per l’ultima volta, ma cosa verrà mandato in onda? Scopriamolo insieme!

Il Segreto, anticipazioni ultima puntata: cosa accadrà

In attesa di scoprire in ogni minimo dettaglio a cosa assisteremo durante l’ultima puntata de Il Segreto, Fanpage ha iniziato a pubblicare le prime anticipazioni. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, per l’ultima volta in assoluto, l’amata soap opera spagnola è pronta a regalare dei veri e proprio colpi di scena a tutti i suoi telespettatori. A partire, quindi, da Donna Francisca fino alla malattia terminale di Emilia. Ma non solo. Però, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire, quindi, cosa accadrà nel minimo dettaglio.

Anche Adolfo, Rosa e Marta avranno ampio spazio in quest'ultima puntata de Il Segreto. Il loro triangolo amoroso, ancora una volta, sarà al centro di queste ultime vicende;

Donna Francisca: anche in quest'ultima puntata, la donna non perderà occasione di poter affermare il suo ruolo da 'perfida'. Nell'ultimo episodio, infatti, la vedremo a capo della setta degli Arcangeli. Ovvero? In un'associazione che, pur di ottenere i propri obiettivi, è pronta a fare qualsiasi cosa. Addirittura, pensate, a spargere sangue;

Puente Viejo: ecco, cosa accadrà al paesino? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che verrà completamente raso al suolo. Come si legge su Fanpage, sembrerebbe che nel piccolo video di anticipazioni, si vedono chiaramente l'immagini di un'esplosione che distruggerà completamente Puente Viejo.

Questi elencati, da come si può chiaramente comprendere, sono soltanto alcuni delle anticipazioni dell’ultima puntata de Il Segreto. E, come dicevamo precedentemente, sembrano presagire dei veri e propri colpi di scena. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?