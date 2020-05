Pochissime ore fa, Ilary Blasi si è recata dal parrucchiere per un piccolo cambio di look: ecco come si è mostrata su Instagram.

Ammettiamolo: la chiave del successo di Ilary Blasi, oltre che la smisurata bellezza e simpatia, è, senza alcun dubbio, la semplicità e genuinità. Sempre con la battuta pronta e con il sorriso sulle labbra, la giovane conduttrice ha ampiamente dimostrato queste sue incredibili doti in tutti i programmi da lei condotti. A partire, quindi, da Le Iene fino al Grande Fratello Vip. Ma non solo. Anche sul suo canale Instagram, la bellissima moglie di Francesco Totti ha, spesso e volentieri, dimostrato di essere ‘una di noi’. Lo ha fatto recentemente, ad esempio. Quando, in quarantena, si è mostrata completamente senza trucco. E lo ha rifatto qualche giorno fa. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato di quando Ilary, disperata per la chiusura dei parrucchieri a causa dell’emergenza Coronavirus, ha chiesto aiuto ad una sua amica per la ricrescita. Ecco. A proposito di questo, è proprio dal parrucchiere che, pochissime ore fa, la Blasi si è recata. Ma sapete come si è mostrata? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi dal parrucchiere: il cambio di look

Soltanto pochissimi giorni fa, Ilary Blasi era apparsa completamente ‘disperata’ a causa della sua ricrescita. Adesso, invece, con l’apertura del suo parrucchiere di fiducia, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di andarvi per poter cambiare il suo look. È proprio questo, infatti, che, pochissime ore fa, l’ex letterina di Passaparola ha voluto mostrare ai suoi sostenitori. Da quando si è iscritta al famoso social network, lo abbiamo detto più volte, la bellissima moglie di Francesco Totti condivide quasi tutto con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividere con loro anche questo splendido evento. Ecco, ancora prima di vedere il risultato finale, siete curiosi di vedere come si è mostrata su Instagram l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme:

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, Ilary Blasi ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori: in piena fase di colore ed, ovviamente, lavaggio. Ecco, ma quale sarà stato il risultato finale? Se prima, nonostante la ricrescita, la moglie di Francesco Totti era stupenda, adesso come sarà apparsa?

Decisamente più bionda rispetto a prima, Ilary Blasi ha continuato a dimostrare ampiamente la sua smisurata bellezza.

