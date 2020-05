Per chi non conoscesse l’attrice che interpreta Aledis Segura ne “La Cattedrale del Mare”, vi diciamo chi è e dove l’abbiamo già vista

La Cattedrale del Mare sbarca su Canale 5: la serie televisiva spagnola, basata sull’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones, dopo essere stata distribuita in Italia nel 2018 su Netflix, approda anche sul canale principale della rete del Biscione. La serie televisiva narra la storia di Arnau, servo della gleba che vuole cambiare il suo destino. La serie tv andrà in onda dal 19 maggio e ogni settimana ci saranno due episodi. Il cast vede la presenza di Aitor Luna nel ruolo del protagonista Arnau. L’attore è già conosciuto in Italia per aver recitato in Velvet, serie televisiva spagnola trasmessa sui canali Rai. Il cast inoltre si arricchisce della presenza di Pablo Derqui (Justin), Michelle Jenner (Mar), Joseph Maria Pou (Sahat), Silvia Abascal (Elionor), Nathalie Poza (Francesca) e Crispulo Cabezas (Genis Puig). Il cast è completato dall’attrice che nella serie televisiva recita nelle vesti di Aledis Segura e alla quale dedicheremo l’articolo, dicendovi chi è e soprattutto dove l’abbiamo già vista.

La Cattedrale del Mare: chi è l’attrice di Aledis Segura

Uno dei personaggi de La Cattedrale del Mare è Aledis. Il personaggio è interpretata da Andrea Duro. Lei è un’attrice spagnola, nata a Fuenlabrada (Madrid) il 14 ottobre 1991. La donna ha 28 anni e nonostante la sua giovane età può contare già su un curriculum abbastanza corposo. Gli amanti e le amanti delle serie tv trasmesse sui canali italiani sicuramente ricorderanno di aver già visto Andrea ne Il Segreto. Nella serie tv spagnola, la Duro interpretava il personaggio di Enriqueta, la quale raggiunge un accordo con Olmo, uccide Juan e scappa da Puente Viejo. L’attrice, inoltre, ha fatto parte anche del cast di Velvet, così come l’attore che interpreta Arnau. La Duro, in Velvet Collection, interpretava il personaggio di Marie Leduc. L’attrice di Aledis, inoltre, ha recitato anche al cinema ed in particolare nell’adattamento spagnolo di Tre metri sopra al cielo ed Ho voglia di te, pellicole tratte dai romanzi di Federico Moccia. Nel primo capitolo dell’adattamento, Andrea ha interpretato il personaggio di Madda, che in spagnolo è diventata ‘Madda’. Nel secondo capitolo (in spagnolo tradotto “Tengo ganas de ti“), il suo ruolo è stato più marginale.

Il pubblico italiano adesso potrà vedere come si comporta nelle vesti di Aledis. Anche in questo caso non sarà una delle protagoniste principali, ma il suo ruolo sarà comunque importante ai fini della trama della serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones.