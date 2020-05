Megan Fox e Brian Austin Green si sono separati: l’attore ha fatto una lunga confessione durante il suo podcast Context. Ecco le parole ed il motivo della rottura.

Questa volta sembra esser davvero finita. Megan Fox e Brian Austin Green formavano una delle coppie americane più splendide: a quanto pare qualcosa si è rotto ed i due attori hanno deciso di separarsi. Lo ha confermato l’ex David Silver di Beverly Hills 90210 durante un episodio del suo podcast Context. Megan e Brian si sono sposati nel 2010 e dal loro matrimonio sono nati Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green. Non è la prima volta che si parla di separazione: già nel 2015 si lasciarono e dopo un anno però tornarono insieme. Ecco le parole dell’attore.

Megan Fox e Brian Austin Green, amore al capolinea: “L’ amerò per sempre”, la confessione dell’attore

“Abbiamo avuto una relazione meravigliosa e la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre” dice Brian Austin Green nel suo podcast Context. L’attore ha confermato la rottura con la moglie, Megan Fox, spiegando di essersi sentito distante da lei quando l’attrice ha lasciato il Paese per girare a Portorico ‘Midnight in the Switchrass‘ al fianco del rapper Machine Gun Kelly. David di Beverly Hills 90210 ha raccontato che la moglie si è sentita se stessa lontano da lui: si è sentito arrabbiato e scioccato ma poi, ragionandoci su, ha capito che la cosa migliore era separarsi per un po’.

“Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo. Saremo sempre un fronte unito per i bambini. Faremo vacanze in famiglia” aggiunge Brian. L’attore ha voluto precisare che non ci sono ‘terzi incomodi’: nelle ultime settimane si vociferava di una particolare vicinanza tra Megan ed il suo collega rapper. Brian ha svelato in merito a ciò: “Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio“.