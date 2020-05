New Amsterdam, riprende la seconda stagione del telefilm: scopriamo insieme la data di messa in onda e gli sviluppi della storia

A causa dell’arrivo del coronavirus sono state tantissime le fiction, i film e i programmi che sono stati messi in stand by, per permettere ai programmi d’informazione di avere più spazio. Molte delle prime serate sono state infatti dedicate all’informazione sul virus, che in questi mesi ha fatto tremare l’intero globo. Col passare delle settimane, però, si è ritenuto giusto e doveroso alternare a questi programmi, anche qualcosa di più leggero per permettere alle famiglie di svagarsi e viaggiare con la fantasia. Sono state riproposte tante serie tv di successo, film che hanno fatto la storia del cinema e programmi campioni di share, come Ciao Darwin, che tengono compagnia ai telespettatori animando la serata. Adesso che la situazione sta lentamente rientrando, anche le serie tv stanno ritornando al loro posto in prima serata. Tra queste c’è la serie tv med che sta facendo impazzire gli States, New Amsterdam. La serie era iniziata qualche mese fa, ma è stata bruscamente interrotta e a breve finalmente potremmo continuare a vedere tutte le puntate di questa seconda stagione.

New Amsterdam, riprende la seconda stagione: la data di messa in onda

La seconda stagione di New Amsterdam era stata divisa in due parti, la prima parte è andata in onda nel mese di gennaio, la seconda è slittata a causa del covid. C’è da dire che gli altri nove episodi della stagione riserveranno molte sorprese ai telespettatori e l’episodio 18 non verrà mandato in onda. Il produttore ha spiegato che la serie tv è stata girata un anno fa e l’episodio 18 rappresenta in modo molto crudo e diretto un’ipotetica pandemia a New York, che il New Amsterdam si trova a dover affrontare. Per rispetto di quanto accaduto successivamente e la realtà che adesso stiamo vivendo, il produttore ha deciso di eliminare l’episodio. Stando a quanto riportato da Fanpage la serie dovrebbe ripartire il prossimo 4 giugno. Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra essere molto papabile questa opzione.

Cast: