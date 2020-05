Sandra Milo, annuncio choc: “Comincio lo sciopero della fame”, il motivo

Sandra Milo, nel corso dell’intervista ad “Un giorno da pecora”, ha fatto un annuncio choc: “Comincio lo sciopero della fame”, ecco il motivo

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, è una delle attrice più famose del cinema italiano degli anni sessanta. Le pellicole più celebri che l’hanno vista protagonista sono Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e soprattutto 8 e mezzo. La Milo era famosa per le sue forme prorompenti e per la voce ingenua ‘da bambina’. In quegli anni divenne una maggiorata del grande schermo e prese parte a numerosi film di genere. Negli anni ottanta invece, grazie al legame con Bettino Craxi, condusse numerosi programmi televisivi, da Mixer a Piccoli Fans. La Milo è entrata nella storia della televisione italiana anche per un celebre scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni. Durante la trasmissione L’amore è una cosa meravigliosa, condotta dalla Milo nella stagione 1989-90, una telefonata anonima in diretta informò la Milo che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. La Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. La notizia ovviamente era falsa. Lo scherzo è divenuto celebre perchè ripreso da trasmissioni come Blob, Striscia la notizia e Target. Addirittura Gaber e Jannacci incisero una canzone su questo episodio, La strana famiglia. Attualmente la Milo è impegnata nel programma di successo “Io e te”, condotto da Pierluigi Diaco, e che l’ha rilanciata televisivamente. Prima di questo, infatti, l’attrice aveva ottenuto sparute comparse in televisione, tranne la partecipazione al reality show de L’Isola dei Famosi, dove arrivò in semifinale.

Sandra Milo, annuncio choc: le sue parole

Nel corso di un’intervista rilasciata ad “Un giorno da pecora”, programma in onda su Rai Radio 1, la Milo ha fatto un annuncio choc: “Comincio lo sciopero della fame per difendere tanta gente disperata che ha fame”. L’attrice, infatti, nel corso dell’intervista ha parlato dell’emergenza sanitaria e soprattutto economica che sta attraversando il nostro paese. La Milo si è complimentata con il premier Conte per l’operato, ma poi ha aggiunto: ” Ora è necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”.

L’attrice poi ha dichiarato di essere favorevole alla riapertura di cinema e teatri, i quali dovrebbero riaprire a partire dal 15 giugno: “È giusto riaprire, c’è una tale disperazione in giro, anche se non se ne parla”.