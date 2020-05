Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Affi Fella incinta: arriva il commento del suo ex Nicola Panico; ecco le sue parole apparse sul suo profilo di Instagram

Bella come il sole, Sara Affi Fella aspetta il suo primo bebè dal suo compagno Francesco Fedato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha definitivamente voltato pagina, lasciandosi alle spalle lo scandalo che la vide protagonista proprio durante il percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. Scandalo in cui era coinvolto anche il suo ex storico, Nicola Panico, col quale aveva precedentemente partecipato a Temptation Island, il reality dedicato alle coppie. Oggi, anche Nicola ha ritrovato l’amore tra le braccia di Francesca, con la quale si mostra felice anche sui social. E proprio sui social, qualche ora fa, è arrivato il commento di Nicola sulla gravidanza della sua ex. È stata una followers a porre la domanda al napoletano, che ha risposto così.

Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta: arriva il commento del suo ex Nicola Panico

“Che ne pensi di Sara che aspetta un bambino? Come l’hai presa?” È questa la domanda che un utente di Instagram ha rivolto a Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. I due ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati ormai da tantissimo ed entrambi hanno ritrovato la felicità al fianco di nuovi compagni. Sara è in dolce attesa del suo primo figlio e proprio qualche ora fa è arrivato il commento del suo ex, attraverso Instagram. Ecco la risposta:

Una risposta che non è passata inosservata quella di Nicola, che per la prima volta decide di esprimersi sull’argomento. Il napoletano ammette di essere contento per la notizia, sottolineando però di “avere altro a cui pensare”.