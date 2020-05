La voce delle donne si modifica e cambia durante il ciclo?

Durante il ciclo la voce di una donna cambia? Ecco la risposta.

Il mondo del ciclo mestruale è sempre un argomento delicato. Sia per le donne che per gli uomini che, spesso, non ne vogliono nemmeno sentir parlare. C’è chi collega questo momento della vita di una donna con sbalzi ormonali e litigi dietro l’angolo. Chi invece sostiene che le donne durante il ciclo possano sfruttare al meglio ogni capacità ed energia. Sicuramente il corpo di una donna durante le fasi del ciclo subisce svariati cambiamenti e, fra questi, sappiamo che anche la voce muta.

I cambiamenti del corpo e della voce, durante il ciclo

Forse non lo sapevate, ma durante il ciclo gli ormoni che si attivano nel corpo di una donna vanno ad apportare svariate modifiche al corpo. Non solo a livello emotivo, ma anche fisico. Da qui infatti arriva il cambiamento della voce di una donna. Si tratta di un cambiamento molto lieve, ma a seconda della concentrazione di estrogeni e progesterone, gli ormoni femminili presenti nel sangue nell’arco del mese, di possono notare delle lievi modifiche al tono di voce.

Cosa succede alle corde vocali?

Pare che le varie quantità di ormoni influiscano anche sulla mucosa delle corde vocali che sembrano perdere un po’ di energia e di elasticità, ma lo si sente internamente e se ne accorgono i professionisti. Chi ascolta invece praticamente non nota nessuna modifica. Inoltre l’aumento della massa delle corde vocali durante il periodo del ciclo, legata anche alla ritenzione idrica, può portare ad un affaticamento. Questi mutamenti però sono lievi e come riporta Focus, i cambiamenti più importanti nel tono di voce avvengono con l’età. Dopo la menopausa, ad esempio, la voce diventa più mascolina.

Insomma, il cambiamento nel tono di voce durante il ciclo mestruale di una donna sembra proprio essere una realtà. Ma per fortuna non è percettibile, altrimenti gli uomini avrebbero a disposizione un altro segnale per capire se stiamo arrivando in “quel periodo del mese” e se la darebbero a gambe levate ancora prima del previsto! Si scherza, ma ogni tanto, ammettiamolo, i nostri sbalzi di umore durante il ciclo spaventano anche noi!