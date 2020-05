Nero a Metà, Claudio Amendola: l’inaspettato retroscena durante le riprese

Claudio Amendola, l’inaspettato retroscena durante le riprese di Nero a Metà: l’attore ha avuto un infarto.

Nel palinsesto Rai di questa sera torna in prima serata un interessante appuntamento con la fiction. Potremo infatti rilassarci sul divano e goderci lo spettacolo di Nero a Metà, la serie tv con protagonista Claudio Amendola. L’attore romano ha incantato il pubblico di ogni età con diversi film e altre fiction storiche, come I Cesaroni, ma ora è pronto per far emozionare nuovamente le persone a casa. Non tutti però sanno che durante le riprese della fiction Nero a Metà Amendola è stato vittima di una tragedia.

Claudio Amendola si sente male sul set

Claudio Amendola, nella fiction, Nero a Metà interpreta il commissario Carlo Guerrieri, ma durante le riprese è stato vittima di un infarto. A raccontare lo spiacevole episodio è stato l’attore stesso che ha spiegato come nel bel mezzo delle riprese, dopo poche settimane dal primo ciack, l’attore una volta tornato a casa ha iniziato a sentirsi male. Fitte, dolori, fastidi fisici strani e soprattutto molta difficoltà a respirare. La moglie di Claudio Amendola ha capito subito il problema e ha chiamato prontamente un ambulanza per andare in Pronto Soccorso.

L’infarto dell’attore di Nero a Metà

Arrivato in ospedale i medici che lo hanno preso in cura hanno capito immediatamente che si trattava di un infarto. Prontamente così l’attore è stato soccorso e il personale gli ha prestato tutte le cure del caso. Data la tempestività dell’intervento non è stato necessario nessun intervento chirurgico e tutto si è risolto senza complicazioni. Chiaramente la paura è stata tantissima. Amendola è rimasto in osservazione in ospedale tutta la notte e quando è ritornato a casa i medici gli hanno detto di riposare.



Quando finalmente si è sentito pronto Claudio è tornato sul set di Nero a Metà, ma si è sempre comportato con grande attenzione e cura, sforzandosi di non esagerare mai. Stile di vita sano ed equilibrato, addio alle sigarette e via libera allo sport. Ecco cosa è cambiato da quando l’attore romano ha avuto un infarto: la sua vita è, in qualche modo, migliorata.