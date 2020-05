Uomini e Donne, cosa andrà in onda a Giugno al suo posto? Ecco come sarà sostituita la trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo lo stop di Marzo dovuto alla diffusione del Coronavirus, Uomini e Donne è tornato a fare compagnia ai telespettatori, ogni pomeriggio. Direttamente dallo studio, ma con le dovute restrizioni, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi continuano a cercare l’amore. E, con ogni probabilità, quest’anno il programma andrà in vacanza in ritardo rispetto agli anni passati. Davide Maggio parla del 5 giugno come ultimo giorno di messa in onda di Uomini e Donne. Ma in tanti si chiedono: da cosa sarà sostituita la amata trasmissione del pomeriggio di Canale 5? Ebbene, le fan non resteranno deluse. Ci sarà il ritorno in Italia di Can Yaman, il bellissimo attore turno, che l’anno scorso ha conquistato tutti con la sua interpretazione di Ferit Aslan in Bitter Sweet. Su Canale 5 sta per arrivare proprio una nuova soap opera turca, dove il protagonista è proprio il bel Can. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, cosa andrà in onda a Giugno al suo posto: in arrivo la nuova fiction con Can Yaman

Il titolo originale è Ekrenci Kus, ma qui la vedremo come Daydreamer – Le ali del sogno. È la nuova fiction di Canale 5, che vedremo presto in onda nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.00. Proprio quella occupata da Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, secondo quanto anticipa DavideMaggio.it, terminerà venerdì 5 giugno e tutto fa pensare che dal successivo lunedì potremo iniziare la seguire le vicende dell’affascinante pubblicitario Can Divit. Sapete chi è l’attore protagonista? Proprio lui, Can Yaman, che in Italia è diventato un vero e proprio idolo dopo la messa in onda di un’altra amatissima soap, Bitter Sweet, trasmessa la scorsa estate.

Una nuova storia d’amore è pronta a nascere, tra Can e Emre ( interpretata da Demet Odzemir). Ma, come sempre accade nelle soap, gli ostacoli da superare saranno davvero tanti! Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità di Daydreamer! E voi, lo seguirete?