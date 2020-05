Fase Due, De Micheli: “Dal 3 giugno riapriranno tutti gli aeroporti italiani”, l’annuncio della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus in Italia entra sempre più nel vivo. Dal 4 maggio 2020, il nostro Paese sta provando a ripartire, gradatamente e con le dovute restrizioni. Un’altra data fondamentale è stata quella di lunedì 18 maggio, quando a rialzare le serrande sono state tantissime attività, compresi i saloni di parrucchieri e i centri estetici. Ma lo step successivo per un’ulteriore allentamento delle misure potrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese, nello specifico il 3 giugno. Sarebbe questa la data in cui potrebbero essere consentiti gli spostamenti interregionali. E, proprio a proposito di spostamenti, poco fa è arrivato un importante annuncio della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Un annuncio che dichiara che dal prossimo 3 giugno potranno aprire tutti gli aeroporti italiani. In seguito, le parole della ministra nel dettaglio.

Fase Due, l’annuncio della ministra Paola De Micheli: “Dal 3 giugno riapriranno tutti gli aeroporti italiani”

“Sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti dal 3 giugno allorquando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali e internazionali e verranno meno le limitazioni nei trasporti”. È quanto ha dichiarato la ministra Paola De Micheli, durante una question time alla Camera. Un annuncio ufficiale, quello della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si sofferma così sull’area di Milano: “La drastica riduzione del traffico areo e l’entità della domanda attuale non hanno consentito di prevedere la contestuale apertura al traffico passeggeri dell’aeroporto di Milano Linate e dell’aeroporto di Milano Malpensa”.

La ministra sottolinea come il numero ridotto dei voli tra le varie città d’Italia sia stata una diretta conseguenza delle limitazioni imposte sul territorio italiano. Se tali limitazioni cesseranno a partire dal 3 giugno, potranno riaprire anche gli aeroporti. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più.