La Fase Due dell’emergenza Coronavirus è ormai entrata nel vivo. Da lunedì 18 maggio, infatti, sono ripartite tantissime attività, con la riapertura di parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti in quasi tutto il territorio nazionale. La vita degli italiani si avvia, dunque, verso la tanto agognata normalità, anche se, come specificato dagli esperti, il virus non è stato sconfitto ed è ancora in circolazione. Il numero di contagi e decessi è migliorato in maniera significativa, ma è ancora necessario, in questo periodo, continuare a rispettare le norme di sicurezza, come il mantenimento delle distanze, l’utilizzo di guanti e mascherine e il divieto assoluto di assembramenti. Il Premier Giuseppe Conte e i suoi Ministri stanno lavorando senza sosta per far ripartire il Paese anche dal punto di vista economico, vista l’enorme crisi che l’emergenza ha portato. Il nuovo decreto rilancio contiene una serie di misure economiche volte alla ripartenza dell’Italia, che pian piano sta ricominciando a vivere dopo il lungo e difficile lockdown. Il Presidente del Consiglio ha annunciato poco fa che domani ci sarà una nuova informativa alla Camera e al Senato, proprio per discutere della situazione attuale: ecco l’annuncio del Premier.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus è entrata nel vivo, con le nuove riaperture e un ulteriore allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo. Ancora chiusi i confini tra le Regioni, ma pian piano l’Italia sta cominciando a tornare alla normalità. Il Pemier Giuseppe Conte continua a lavorare sodo, insieme ai Ministri e agli esperti, per far uscire il Paese da questa crisi senza precedenti e domani sarà alla Camera e al Senato per rendere un’informativa sulle nuove misure in materia di emergenza Coronavirus. E’ stato lo stesso Presidente del Consiglio ad annunciarlo con un post sul suo profilo Instagram e sulle altre sue pagine social ufficiali. Conte, così come si legge nell’annuncio, sarà in diretta alle 9.30 e poi alle 12.30. Oggetto dell’informativa, dunque, le misure per la nuova fase dell’emergenza. Poi ci sarà un dibattito, senza votazione finale, sulla situazione attuale.

Alle 18, invece, è previsto un Consiglio dei Ministri per discutere, in particolare, delle leggi regionali e di altri eventuali punti all’ordine del giorno.