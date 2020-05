Giulia De Lellis e Andrea Damante, regalo inaspettato per l’anniversario: la splendida sorpresa lascia l’ex corteggiatrice a bocca aperta, ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate e seguite del momento. I due sono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione, nel quale l’influencer romana ha avuto due storie importanti, con Irama prima e con Andrea Iannone poi, e ha scritto un libro di grandissimo successo, ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’, nel quale ha raccontato proprio la rottura con Damante e il dolore per il tradimento subito. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, Giulia e Damante si sono riavvicinati e hanno trascorso insieme la quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, deliziando i loro tantissimi fan con video di coppia e tanti imperdibili siparietti. A quanto pare, dunque, il loro amore procede di nuovo a gonfie vele e la dimostrazione sta anche nella splendida sorpresa che Andrea ha organizzato alla sua fidanzata in occasione del loro anniversario: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis e Damante, regalo inaspettato per l’anniversario: ecco la splendida sorpresa per l’ex corteggiatrice

Giulia De Lellis e Andrea Damante festeggiano oggi il loro anniversario. Il 20 maggio di 4 anni fa, infatti, il ‘Dama’ fece la sua scelta a Uomini e Donne, cominciando ufficialmente la sua storia con Giulia. I due, nonostante una lunga separazione, oggi sono di nuovo insieme e hanno voluto festeggiare il giorno in cui è nato il loro amore. E’ stato Andrea, in particolare, a organizzare una sorpresa alla sua ‘Giulietta’, pubblicando poi una foto sul suo profilo Instagram. L’ex tronista ha fatto arrivare a Giulia una scatola rossa a forma di cuore, probabilmente contenente la colazione, e ha addobbato il tavolo con petali di fiori e palloncini. Una sorpresa davvero bellissima e molto romantica, che ha lasciato la De Lellis senza parole. Giulia, inoltre, ha anche pubblicato l’immagine di un mazzo di fiori, probabile altro regalo del suo Andrea, che ha deciso di stupirla in questo giorno per loro speciale.

La storia tra i due, dunque, sembra procedere davvero alla grande, come dimostrano anche i video che entrambi pubblicano sui loro profili social, nel quali si vedono la loro complicità e la loro sintonia, che a quanto pare non sono mai svanite del tutto.