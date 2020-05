Le anticipazioni de La cattedrale del mare: ecco cosa succederà nella seconda puntata della serie televisiva spagnola in onda su Canale 5 che racconta la storia di Arnau Estanyol, il fuggiasco figlio di un servo della gleba.

La Cattedrale del Mare è una serie tv tratta dal romanzo di Ildefonso Falcones e va in onda da martedì 19 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. E’ un prodotto dal grande fascino evocativo, prende il nome dalla basilica gotica Santa Maria del Mar a Barcellona, la famosa ‘cattedrale del popolo’. La costruzione della struttura, scorre in parallelo con l’esistenza di Arnau Estanyol, un uomo alla ricerca della propria emancipazione dalla condizione di fuggitivo. Tra libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, si svolgerà la trama. Martedì 26 maggio andrà in onda la seconda puntata della fiction tanto amata dagli spagnoli ed esistente su Netflix dal 2018. Nei primi due episodi abbiamo visto che il servo Bernat, in cerca di libertà, fugge a Barcellona con il figlio Arnau ed un nuovo matrimonio porta padre e figlio a cambiare casa e lavoro. Sapete cosa succederà nei prossimi due episodi? Ecco le anticipazioni.

La Cattedrale del Mare, anticipazioni: Arnau combattuto tra due donne, prende una decisione

Martedì 19 maggio abbiamo visto su Canale 5 i primi due episodi de La Cattedrale del Mare: la fiction racconta la storia di Arnau Estanyo, interpretato da Aitor Luna, cresciuto con il padre il quale gli ha insegnato la dignità degli umili. La sua grande devozione per la Madonna lo spingerà alla costruzione di una grande struttura: la Basilica di Santa Maria del Mar. Vi sono piaciute le prime due puntate? Ecco cosa succederà nel prossimo appuntamento, in programma martedì 26 maggio in prima serata su Canale 5.

La seconda puntata de La Cattedrale del Mare andrà in onda martedì 26 maggio: il terzo e quarto episodio, intitolati Desiderio e Pentitevi, riservano grandi colpi di scena. Sono trascorsi 4 anni ed i servi decidono di combattere per avere i loro diritti, essendo sempre più affamati e privati della loro dignità. Si ribellano ai nobili e Arnau farà qualcosa di davvero coraggioso: la sua vita cambierà quando incontra l’amore. Nel quarto episodio Arnau sarà combattuto tra due donne: indeciso, sceglierà di andare in guerra.

Nel cast della fiction iniziata da una sola settimana su Canale 5, ci sono attori spagnoli famosi, due dei quali hanno partecipato ad altre serie come Il Segreto e La Caccia. Ecco da chi è composto il cast de La Cattedrale del Mare: Aitor Luna (Arnau Estanyol, il protagonista), Daniel Grao (Bernat Estanyol) e Michelle Jenner (Mar Estanyol). Diretta da Jordi Frades e Salvador Garcia Ruiz nel 2018, nel cast ci sono Aitor Luna, Pablo Derqui, Michelle Jenner, Andrea Duro, David Muro, Alain Hernandez. Ieri sera c’è stato il debutto della serie ed ha registrato 2.642.000 spettatori con l’11,2% dello share: ha conquistato il pubblico spagnolo ed è arrivato in Italia. E’ disponibile su Netflix dal 2018: Canale 5 ha deciso di regalarla ai suoi spettatori!