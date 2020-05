Luca Argentero è diventato papà, è nata Nina Speranza: l’annuncio sui social dell’attore di Doc e della sua compagna Cristina Marino.

“Noi. Nina Speranza Argentero”. Poche e semplici parole per annunciare la notizia più bella del mondo. Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori della loro prima bambina. Il suo nome è Nina Speranza, come ha rivelato l’attore nel post che ha pubblicato su Instagram. Un post dolcissimo, che mostra la manina della piccola e che, in pochissimi minuti, è stato invaso dai commenti dei fan e dei colleghi. Tutti hanno voluto congratularsi col neo papà e la neo mamma e dare il benvenuto alla piccola Nina.

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso. È nata Nina Speranza, la figlia di Luca Argentero e della sua meravigliosa compagna Cristina Marino. Una gioia immensa per la coppia, che si è conosciuta sul set del film “Vacanze ai Caraibi”. Una gioia che la coppia ha voluto condividere con tutti attraverso i social. Ecco il messaggio apparso nel profilo sia di Luca che di Cristina:

Una gioia immensa per Luca Argentero, reduce dal grandissimo successo di Doc Nelle Tue Mani, la fiction Rai ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Una fiction che però si è ‘interrotta’ sul più bello: le riprese della serie, infatti, sono state bruscamente stoppate a causa dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus, e i telespettatori non vedono l’ora di seguire le ultime attesissime puntate della fiction. Nel frattempo, Luca può godersi la sua splendida famiglia, finalmente in tre. Non possiamo che mandare tanti auguri di cuore a papà Luca e mamma Cristina. E benvenuta al mondo piccola Nina Speranza!