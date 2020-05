Nella puntata di oggi, 20 maggio, di Uomini e Donne Pamela Barretta ha ricevuto un brutto colpo, non se l’aspettava: ecco cosa è successo.

Una delle coppie del Trono Over di Uomini e Donne è composta Enzo Capo e Pamela Barretta. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi l’anno scorso e pochi mesi fa sono usciti insieme dal programma. La loro è una storia abbastanza travagliata, che ha dovuto superare diversi alti e bassi: oggi per Pamela è arrivato un brutto colpo. La Dama è particolarmente delusa: ecco cosa è successo nella puntata di oggi, 20 maggio.

Uomini e Donne, Pamela Barretta in lacrime: brutto colpo, c’entra Enzo

Maria De Filippi nel suo Uomini e Donne si sta dedicando al Trono Over ed a quello Classico con Giovanna Abate. La conduttrice ha dedicato altro spazio all’ex coppia formata da Enzo Capo e Pamela Barretta: li ha invitati in studio ma lui ha deciso di non presentarsi.

Negli scorsi appuntamenti del programma, i due hanno rotto e litigato: il Cavaliere ha addirittura riconsegnato alla sua ormai ex alcuni vestiti che aveva lasciato a casa sua. Pamela è rimasta sconvolta dal fatto che lui non si sia presentato: delusa ha commentato la sua assenza. “Credo che da parte sua non ci sia più niente” le parole di Pamela. “Avevo notato indifferenza e freddezza. Ho parlato con una persona che lo conosce bene. Lui se spegne, è tutto finito. Ama a modo suo” continua. La Dama non è riuscita a trattenere le lacrime quando Maria l’ha invitata a cambiare pagina: “Sei bella, sei giovane, hai un figlio” sono le parole della conduttrice. E’ intervenuto anche il cavaliere Armando, ha voluto rassicurare Pamela con queste parole: “Ti ama, ho sempre saputo così. Che lui abbia un carattere particolare ok, ma non bisogna gettare la spugna“.