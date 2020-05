Quando finisce Uomini e Donne? Spunta la data dell’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo una breve parentesi della versione ‘virtuale’, Uomini e Donne è tornato in onda nella sua versione classica a partire da lunedì 4 maggio. Un vero e proprio successo per Maria De Filippi, che sa sempre come appassionare il pubblico. Dalla discussa frequentazione di Gemma Galgani e il giovane Sirius alla misteriosa identità dell’Alchimista , il corteggiatore di Giovanna Abate: i colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai. Ma molti si chiedono: fino a quando andrà in onda la trasmissione di Canale 5? Ebbene, a causa del particolare periodo che stiamo vivendo, e che ha sconvolto anche i palinsesti tv, il programma della De Filippi potrebbe essere prolungato, rispetto agli anni precedenti. DavideMaggio.it ha anticipato la data di quella che dovrebbe essere l’ultima puntata di Uomini e Donne. Scopriamo di più.

Quando finisce Uomini e Donne? Spunta la data dell’ultima puntata: venerdì 5 giugno

Uomini e Donne andrà in onda anche a Giugno? Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la trasmissione potrebbe terminare proprio i primi di giugno, nello specifico venerdì 5 giugno. Una grande novità per il format, che normalmente termina a maggio. Una novità dovuta senza dubbio all’emergenza Coronavirus, che ha determinato molti cambiamenti anche nelle programmazioni tv. A Gemma Galgani e company, quindi, restano circa 15 giorni per mettere a posto tutte le loro questioni amorose. La conoscenza tra la dama del Trono Over il il 26 enne Nicola Vivarelli (Sirius) andrà avanti anche al termine del programma? Ma, soprattutto chi si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate? Le domande senza risposta sono ancora tante! Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire quali sorprese ci hanno riservato i protagonisti di Uomini e Donne.

Cosa andrà in onda al posto della trasmissione di Maria De Filippi

Ma se Uomini e Donne andrà in vacanza, da cosa sarà sostituito? Niente paura. A far compagnia al pubblico ci sarà Can Yaman, l’affascinante attore turco, che ha fatto innamorare le telespettatrici nel ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet. Come nella scorsa estate, anche quest’anno Canale 5 trasmetterà una soap con protagonista proprio Can, dal titolo Daydreamer – Le ali del sogno. La serie andrà in onda proprio alle 14.45, al posto di Uomini e Donne. E voi, seguirete la nuova storia d’amore tra il bel pubblicitario Can (interpretato da Can Yaman) e Emre?