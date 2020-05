Il ragazzo di 380 chili, chi è Billy Robbins e come è oggi

La storia di Billy Robbins, il ragazzo di 380 chili: come è diventato così e cosa sappiamo su di lui oggi.

Questa sera va in onda un nuovo appuntamento con la tragica storia di Billy Robbins, un adolescente gravemente sovrappeso. Sulle fila di Vite al Limite, il protagonista è uno dei pazienti del Dottor Nowzaradan e lo speciale si intitola “Il ragazzo di 380 chili”. Un titolo che lascia poco spazio all’immaginazione. Su Real Time quindi questa sera potremo vedere come procede la sua storia, ma tutti si chiedono come è oggi.

Chi è il ragazzo che pesa 380 chili

La storia di Billy Robbins è piuttosto semplice, seppure unica. Un 19enne che vive a Houston pesa 380 chili. Nelle prime puntate di presentazione il ragazzo si è descritto come tanti altri adolescenti: si sveglia, fa colazione, guarda la televisione o legge e gioca ai videogiochi. Per via del suo peso però è praticamente immobilizzato, negli ultimi tre anni raramente ha lasciato la sua stanza e quindi vive a casa con i suoi genitori che cercano di prendersi cura di lui, per quanto possibile. La madre, in diverse interviste ha dichiarato che il tracollo è avvenuto nel giro di circa 3 anni, prima era in carne, ma pensavano tutti che sarebbe diventato una stella del Football “Non avrei mai immaginato che sarebbe diventato così” spiega la mamma di Billy che aggiunge di come le persone obese vivano una vita completamente diversa da tutti. “Non possono fare nulla di normale” spiega la donna mentre le immagini mostrano di come si debba prendere cura del ragazzo in ogni momento.

Come sta oggi Billy Robbins?

Quando Billy Robbins decide di approdare nella clinica del dottor Nowzaradan pesa 380 chili e il suo obiettivo è quello di perdere 300 chili. Nelle puntate vedremo quindi sia la vita del giovane, sia la madre che gli sta accanto, sia le dure ammonizioni del Dottor Now che cerca in ogni modo di aiutarlo a perdere peso.

Sappiamo però che alla fine Billy eseguirà l’operazione di bypass gastrico e dopo poco abbiamo perso le sue tracce. Pare però che continui la dieta, che cerchi sempre di mantenersi in forma sebbene abbia preso qualche chilo.