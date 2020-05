In una recente intervista per il settimanale Chi, Serena Enardu ha parlato della sua rottura con Pago: ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

È trascorso meno di una settimana dalla fine della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago, eppure, soltanto in una recente intervista per il settimanale Chi, i due hanno parlato apertamente della loro rottura. Sappiamo che ad annunciare la fine della loro relazione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Che, con un lunghissimo post condiviso sul suo canale social ufficiale, aveva confessato di aver avuto una ‘pesante litigata’ con il cantautore sardo. E che è per questo motivo che si erano nuovamente allontanati. Ebbene. A distanza di qualche giorno, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex coppia di Temptation Island Vip è ritornata a parlare della loro rottura. Ovviamente, non sono stati specificati motivi che li hanno portati a separarsi. Pago, ad esempio, si è limitato a dire di essere venuto a scoprire una cosa troppo grave. Cosa avrà detto, invece, Serena? Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu sulla rottura con Pago: le sue parole

A pochi giorni dalla loro separazione definitiva, come dicevamo precedentemente, sia Serena Enardu che Pago hanno voluto ampiamente trattare questo argomento in una recente intervista per il settimanale Chi. Se da una parte, però, abbiamo il cantautore sardo che ha rivelato di essersi ritrovato nuovamente come un ‘vagabondo d’amore’ senza la sua amata. Dall’altra abbiamo l’ex tronista di Uomini e Donne che, come lei stessa ha dichiarato, ha interrotto qualsiasi rapporto con il suo ex compagno. ‘Ho bloccato tutti i contatti con Pago’, si legge sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini. Ma non solo. Dopo aver detto di non voler sapere più nulla dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la bellissima Enardu ha anche rivelato di non voler mai più permette ad un uomo di amarla senza aver fiducia in lei.

‘La nostra era una storia malata’, ha continuato a dire Serena Enardu sulla rottura con Pago. Prima ancora di specificare, come dicevamo precedentemente, che non permetterà mai più a nessun uomo di amarla senza avere fiducia in lei.

