Silvia Provvedi, emozionatissima svela come ha scoperto di essere incinta del suo primo figlio: il racconto della ragazza

La coppia di sorelle formata da Silvia e Giulia Provvedi, meglio conosciute come ‘Le Donatella’, sono tra le più seguite sui social. Sono ormai diversi anni che le due dj hanno iniziato a calcare anche i salotti televisivi, partecipando a diversi reality e anche come giudici a diversi talent musicali. Attualmente però le due ragazze si stanno dedicando principalmente al lavoro di influencer, visti anche i tempi difficili a causa del Coronavirus, che costringe tutti a casa. La gemella bruna, Silvia, è balzata agli onori della cronaca rosa negli anni, per essere stata per molto tempo la compagna del re dei paparazzi Fabrizio Corona. La storia tra i due però naufragò con grande dispiacere della ragazza, che allora soffrì molto. Adesso però le cose sembrano essere decisamente cambiate e la Provvedi ha ritrovato la serenità al fianco di un uomo molto riservato.

Silvia Provvedi, come ha scoperto di essere incinta: il racconto

Silvia dopo la fine della sua storia con Fabrizio Corona è stata per diverso tempo da sola, finché non ha incontrato quello che è il suo attuale compagno: Giorgio De Stefano, un imprenditore di origini meridionali che lavora nel Milanese. I due sono molto riservati su quanto concerne la loro storia d’amore che hanno preservato sin dall’inizio. Non sono mai apparsi sui social insieme, ma spesso sono stati paparazzati fuori da locali e ristoranti ed è proprio così che si è venuto a sapere della gravidanza della Provvedi, ormai già in la con i mesi. I due sono apparsi più felici che mai e la Provvedi ha deciso di raccontare a Fanpage cos’ha provato nel momento in cui ha scoperto di essere incinta. C’è da dire che la donna ha sempre espresso il desiderio di voler formare una famiglia propria e quindi provare la gioia della maternità, e pare proprio che nel compagno abbia trovato la persona giusta con cui poter realizzare questo sogno. La provvedi rivela: “Ho sempre desiderato di poter diventare mamma presto e coronare questo sogno. Inizialmente è stato uno shock positivo: è stata una maternità molto veloce perché non sospettavamo che arrivasse subito. Sono ancora gioiosa come il primo giorno quando ho visto il test di gravidanza. Il primo pensiero che ho avuto è stato: finalmente divento mamma… Mia sorella era con me, insieme al mio fidanzato e devo ammettere che lei ha pianto otto volte di più, è felicissima e non vede l’ora di diventare zia”.

Insomma una gioia immensa quella che sta per avvenire in casa provvedi tra meno di un mese. Vi consigliamo di leggere l’intervista in modo integrale QUI.