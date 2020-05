The Facchinettis, la serie si ferma dopo 5 puntate: svelato il motivo dell’interruzione, è Wilma Faissol a fare chiarezza su Instagram, ecco le sue parole.

‘The Facchinettis’ è una nuova serie in onda su DPlay che ha come protagonisti Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol, insieme ai loro figli Leone e Liv, ai quali si aggiungono Charlotte, nata da una precedente relazione di Wilma, e la piccola Mia, che Facchinetti ha avuto da Alessia Marcuzzi. La serie racconta le vicende di questa splendida famiglia allargata e, sulla scia dell’indimenticabile ‘Casa Vianello’, mostra la vita di tutti i giorni dei protagonisti, tra momenti belli e momenti più difficili, attimi di felicità e piccole crisi. La serie è partita lo scorso 12 aprile con la prima puntata e ha avuto subito un grande successo in termini di pubblico, regalando sorrisi e momenti di riflessione. Dopo sole 5 puntate, però, è arrivato un improvviso stop. Qual è il motivo di questa interruzione? E’ Wilma a fare chiarezza sul suo profilo Instagram, svelando cos’è successo e cosa riserva il futuro: ecco le sue parole.

The Facchinettis, la serie si ferma dopo sole 5 puntate: Wilma Faissol su Instagram svela cos’è successo

Lo stop improvviso di ‘The Facchinettis’, in onda su DPlay, ha spiazzato i fan dell’amata docu-serie che racconta le vicende della famiglia Facchinetti. Dopo sole 5 puntate, infatti, la serie si è interrotta improvvisamente, lasciando tutti con la curiosità di scoprire il seguito di quello che è già andato in onda. A svelare le ragioni di questa brusca interruzione, è stata una delle protagoniste dello show, ovvero Wilma Faissol, che sui social si fa chiamare Lady Facchinetti. La moglie del noto agente di spettacolo Francesco Facchinetti, ha pubblicato poco fa un post nel quale ha ironizzato sul loro rapporto. Nella didascalia di uno scatto che la ritrae a letto accanto a suo marito, la modella brasiliana ha infatti scritto che il suo matrimonio ‘invecchia in anni canini’.

Un post ironico, che è stato subito invaso dai commenti dei fan della Faissol, uno dei quali le ha chiesto il motivo per cui la serie ‘The Facchinettis’ non vada più in onda.

Come si legge nella sua risposta, Wilma ha spiegato che le registrazioni di ‘The Facchinettis’ sono state interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus, ma che presto ricominceranno. Buone notizie, dunque, per i fan della serie, che presto potranno rivedere i loro beniamini in tv.