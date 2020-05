Subito dopo la puntata odierna di Uomini e Donne, tra Pamela ed Enzo c’è stato un pesante botta e risposta su Instagram: volano accuse pesanti.

Oltre ad aver dedicato ampio spazio a Gemma Galgani e a Sirius, nella puntata odierna di Uomini e Donne abbiamo assistito alla fine della storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Conosciutisi ad inizio stagione scorsa all’interno dello studio del dating show, tra i due è stato un colpo di fulmine immediato. Tanto che, dopo qualche settimana di frequentazione, entrambi hanno deciso di viversi al di fuori del contesto televisivo. Qualcosa, però, è andato storto. Perché, in queste ultime settimane, la coppia è ritornata nello studio di Cinecittà per discutere di alcune incomprensioni che inevitabilmente li hanno fatti allontanare. Seppure un piccolo chiarimento, però, il campano è rimasto fermo della sua idea: troncare con Pamela. Ed è per questo motivo che, come abbiamo potuto vedere nella puntata mandata in onda pochissime ore fa, ha deciso addirittura di non presentarsi in studio. Suscitando, com’è giusto che sia, una sofferente reazione nella sua ex compagna. Ma non è affatto finita qui. Perché, proprio durante la messa in onda della puntata, tra i due protagonisti c’è stato, sui rispettivi canali social, un pesante botta e risposta. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, volano accuse pesanti tra Enzo e Pamela dopo la puntata

b non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Enzo. Seppure con qualche incomprensione, la bellissima dama pugliese di Uomini e Donne ha sempre confessato di essere ancora innamorata dell’imprenditore napoletano. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia che il suo ex compagno non si era presentato in studio per avere un definitivo chiarimento con lei, la giovanissima Barretta non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Ecco. È propri di fronte a queste immagini che, sul suo canale social ufficiale, l’ex cavaliere ha voluto esprimere chiaramente la sua opinione. Eccole nel dettaglio:

Con una statuina tipica di chi ha vinto un Oscar e con la dicitura ‘miglior interpretazione’, Enzo Capo ha voluto commentare la presenza della sua ex compagna nello studio di Uomini e Donne. Immediata è stata la reazione della dama pugliese. Che, sempre sul suo canale Instagram ufficiale, ha voluto rispondere a questa pesante accuse del suo ex fidanzato:

‘Mi dispiace caro, ma non ho mai studiato recitazione’, ha inizialmente risposto Pamela Barretta. Accusandolo, tra l’altro, di non aver affatto lavato i panni sporchi in casa come aveva dichiarato di aver voluto fare sin dal primo momento in una delle precedenti puntate di Uomini e Donne. ‘Predichi bene e razzoli male’, conclude la pugliese. Come andrà a finire tra di loro?