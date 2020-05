Beatrice Valli si racconta dopo il parto: “Questa vita in 5 è abbastanza impegnativa”, ecco le parole dell’ex tronista a pochi giorni dalla nascita della sua terzogenita Azzurra.

Beatrice Valli è sempre molto presente e attiva sui social e anche in questo periodo in cui c’è stata l’emergenza Coronavirus ha sempre tenuto compagnia ai suoi tantissimi followers con foto e video della sua quotidianità e della sua gravidanza. Pochi giorni fa l’ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua terzogenita, la piccola Azzurra, nata dopo Alessandro, avuto dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, nata dall’amore con Marco Fantini. I due hanno costruito davvero una splendida famiglia, e lo hanno dimostrato anche in questi ultimi giorni, quando è nata Azzurra. Marco ha mostrato tutta la sua emozione quando è diventato papà per la seconda volta e ha organizzato anche una splendida sorpresa a Beatrice quando è tornata a casa dall’ospedale. Poco fa, però, l’ex corteggiatrice ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui ha racconato che la vita in 5 è diventata parecchio impegnativa: ecco le sue parole nel dettaglio.

Beatrice Valli si racconta dopo la nascita di Azzurra: “La vita in 5 è un pochino impegnativa”, ecco le sue parole

Beatrice Valli è diventata da pochi giorni mamma per la terza volta. La nascita della piccola Azzurra ha portato un’altra gioia alla splendida famiglia che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha costruito insieme a Marco Fantini. I due sono felici e innamorati e si stanno godendo questi primi giorni con la loro secondogenita, che si aggiunge a Bianca e Alessandro, nato da una precedente relazione di Beatrice. Oltre alla gioia, però, non mancano anche momenti di stress. La Valli ne ha parlato poco fa sui social, svelando il motivo per cui è meno presente su Instagram negli ultimi giorni: “Non siamo spariti, solo che questa vita in 5 è un pochino impegnativa”, ha detto Beatrice col suo solito sorriso. La modella e influencer ha raccontato che stanotte ha dovuto dare un’aggiunta di latte artificiale alla piccola Azzurra perché lo stress le ha causato una diminuzione di latte materno: “Non l’ho presa benissimo perché non mi era mai capitato con gli altri due bambini”, ha detto Beatrice.

“Sono tre figli, poi lo stress di questa quarantena non sta aiutando”, ha aggiunto Beatrice, che però nonostante la comprensibile stanchezza, rimane sempre positiva e sorridente, felice di aver costruito questa bellissima famiglia.