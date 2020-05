Chiara Ferragni e Baby K, la notizia è appena arrivata… Le due sono apparse insieme per un nuovo progetto, cosa starà bollendo in pentola?

Chiara Ferragni è l’influencer per eccellenze e Baby K oltre ad essere tra le donne più belle d’italia è anche una delle cantanti più seguite e apprezzate, sfornatrice seriale di hit estive. Bellissimi e biondissime, hanno trascorso questo periodo chiuse in casa con la propria famiglia, continuando a lavorare ai progetti iniziati prima della quarantena. I loro profili social Instagram sono seguitissimi e super apprezzati, sono tantissimi i followers che infatti riempiono i loro profili di like e commenti. Spesso non positivi, ma nella maggior parte dei casi sono decisamente di apprezzamento. Solo qualche giorno fa la Ferragni si è trovata al centro dei rumors riguardo ad una possibile seconda gravidanza, mentre la cantante continua a postare foto davvero sensualissime sui suoi canali social. Ora che le misure restrittive si sono allentate entrambe hanno ripreso in mano molti dei lavori lasciati in stand by.

Chiara Ferragni e Baby K, la notizia è appena arrivata: cosa bolle in pentola

Chiara Ferragni e Claudia Judith si occupano di settori totalmente diversi, la prima è l’imprenditrice digitale ed influencer per eccellenza, colei che questo lavoro l’ha creato, la seconda invece è un’artista in campo musicale, quindi cosa ci facevano insieme? Le due si sono ritratte insieme su un set, con una bellissima Alfa Romeo Giulietta Special d’epoca, color canna da zucchero. Le due ieri hanno postato una serie di Instagram Stories in cui si vedono insieme vestite di tutto punto con abiti davvero alla moda e luccicanti. La Ferragni nelle storie ha asserito di essere al lavoro per un nuovo progetto che include anche la super Baby K. Ma di cosa si tratterà? La cantante ha pubblicato la foto sul suo profilo senza dare troppe spiegazione e il web è ovviamente impazzito nel vederle insieme e la domanda più gettonata è sicuramente : “A che progetto staranno lavorando?”.

Per avere delle risposte certe dovremmo aspettare ancora qualche tempo, nel frattempo si possono solamente fare ipotesi e immaginare quale possa essere quella giusta. Non è da escludere però che nel corso dei prossimi giorni magari una delle due dia qualche indizio in più per risolvere questo mistero.