Coronavirus, nel corso del suo recente intervento a Mattino Cinque di Francesco Boccia, il ministro ha fatto chiarezza sugli spostamenti tra le regioni.

Dal 18 Maggio, come ben sapete, è iniziata la vera e propria Fase Due del contenimento del Coronavirus. Seppure essa sia iniziata dal 4 Maggio, è soltanto da Lunedì scorso che è iniziata a tutti gli effetti la vera e proprio convivenza con il virus cinese. Numerose attività, lo sappiamo, hanno avuto la possibilità di alzare nuovamente le saracinesche ed, ovviamente, tutti gli italiani sono ritornato a svolgere il loro lavoro. Insomma, sembra un piccolo ritorno alla ‘normalità’. Anche se, ricordiamo, non bisogna mai abbassare la guardia! Ma ecco, appurato questo, l’ultimo nodo da sciogliere riguarda un argomento più che importante. A cosa ci riferiamo? Semplice: agli spostamenti tra regioni. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che questi verranno consentiti dal 3 Giugno. Eppure, in un suo recente intervento a Mattino Cinque, Francesco Boccia ha voluto ampiamente fare chiarezza. Ecco le parole del Ministro degli Affari Regionali in diretta televisiva.

Coronavirus, le parole del ministro Boccia sugli spostamenti tra le regioni

Insieme a tantissime altre questioni riguardanti l’emergenza Coronavirus, anche quando saranno possibili gli spostamenti tra le Regioni figura come un argomento tanto discusso e tanto dibattuto. È proprio per questo motivo che, in un recente intervento a Mattino Cinque, Francesco Boccia ha chiaramente voluto esprimere la sua posizione al riguardo. In questi ultimi giorni, come raccontato anche in un nostro recente articolo, si è tanto parlato del 3 Giugno. Ma è davvero così? Beh, le parole del Ministro degli Affari Regionali sembrano essere molto chiare. ‘Dipenderà dalle condizioni della Regione’, ha esordito Boccia in diretta televisiva. Sottolineando che qualora si parlasse di Regione a basso rischio, in questo caso, ‘molto probabilmente’ si potranno iniziare gli spostamenti. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Dopo aver chiarito, quindi, che gli spostamenti tra le Regioni dipenderà, ovviamente, dalle condizioni di ciascuno di essa, ha continuato a dire: ‘Se una Regione è a basso rischio, probabilmente si’. Insomma, stando a quanto traspare dalle parole del ministro Francesco Boccia, sembrerebbe che al momento non è ancora tutto deciso. Grazie alla collaborazione con ciascuna Regione, infatti, il Governo verrà a sapere quale di essa sarà a basso, medio ed alto rischio ed, ovviamente, prendere le opportune decisioni.

Cosa ne pensa della movida?

In questo suo intervento a Mattino Cinque, Francesco Boccia, ovviamente, non ha potuto fare a meno di descrivere gli episodi di movida che, in diverse città italiane, si sono verificata appena iniziata la Fase Due. ‘Non è ammissibile’, ha detto il Ministro degli Affari Regionali.