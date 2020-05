Coronavirus, il ministro Speranza sullo spostamento tra Regioni: ‘Solo per urgenza’

Coronavirus, anche il ministro Roberto Speranza è stato molto chiaro sulla vicenda dello spostamento tra Regioni: ecco le sue parole.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo: quando saranno possibili gli spostamenti tra Regioni? Se dal 18 Maggio, come ben sapete, ci è stato consentito una piccola libertà all’interno della Regione in cui risediamo senza, tra l’altro, ricorrere al modello di autocertificazione, quando ci sarà possibile oltrepassare i suoi confini per, magari, andare a trovare un parente? Beh, come raccontati in diversi nostri articoli, sembrerebbe che tale possibilità ci verrà data soltanto ai primi di Giugno. A quanto pare, quindi, bisognerà attendere un altro po’ di settimane. Anche se, come dichiarato dal Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso di un suo recente intervento a Mattino Cinque, questo dipenderà, com’è giusto che sia, dalla ‘situazione Coronavirus’ di ciascuna Regione. Se ci sono, quindi, alcune che hanno ancora un alto rischio, a loro non verrà affatto consentita la possibilità di viaggiare al di fuori dei propri confini. Ma non è finita qui. Perché, proprio a tal proposito, il Ministro delle Salute ha voluto lanciare un appello ai Governatori di ciascuna Regione. Ecco le parole di Roberto Speranza in una lettera a Stefano Bonaccini.

Coronavirus, l’appello del ministro Speranza sullo spostamento tra Regioni

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che Roberto Speranza abbia inviato una lettera a Stefano Bonaccini in cui si legge un chiaro appello del Ministro della Salute a tutti i Governatori di quelle Regioni, in questi ultimi giorni, starebbero scrivendo le loro ordinanze riguardo allo spostamento tra Regioni. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che questo lo si potrà fare soltanto dal 3 Giugno in poi. Anche se, come specificato da Francesco Boccia a Mattino Cinque, questo dipenderà, ovviamente, dalla curva epidemiologica del Coronavirus di ciascuna Regione. Ecco, ma cosa ha voluto dire il Ministro della Salute al Presidente della Conferenza delle Regioni? La risposta è davvero semplice: Speranza ha chiesto di garantire gli spostamenti soltanto in caso di estrema urgenza. Ecco. È proprio questo che il Ministro della Salute, in questa lettere indirizzata a Bonaccini, avrebbe chiesto a tutti i Governatori di quelle Regioni che starebbero spingendo, già da adesso, a riaprire i confini.

Quindi, ricapitolando: l’appello di Roberto Speranza, lo spostamento tra Regioni potrebbe essere consentita già da ora soltanto in caso di urgenza.

La clamorosa decisione del Governo

Come raccontato in un nostro recente articolo, la decisione del Governo di qualche ora fa è stata davvero clamorosa. Sembrerebbe, infatti, che, per far rispettare il divieto degli assembramenti, sia stata presa la decisione di sottoscrivere delle multe che vanno dai 400 ai 3000 mila euro.