Coronavirus, parla la direttrice del centro per il controllo Malattie: “L’Europa dovrebbe prepararsi alla seconda ondata di Coronavirus”, le sue parole

Spessissimo sentiamo dirci che in questo periodo di fine Lockdown l’attenzione deve essere ancora più alta di quando eravamo chiusi in casa. Già perché adesso che si può tornare ad uscire, sono tantissimi i pericoli dietro l’angolo e il rischio che il virus possa tornare a essere una costante nella nostra vita. Ecco perché si stanno cercando tanti modi di aggirare questo pericolo, attraverso le precauzioni più sparate. Purtroppo però c’è chi il virus lo studia ed è certo che la nostra battaglia sarà ancora lunga. Stiamo parlando della Direttrice del Centro Controllo Malattie (ECDC), Andrea Ammon, che ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese ‘The Guardian’, in cui spiega quello che è l’andamento del virus e perché secondo lei dovremmo conviverci ancora per molto tempo.

Coronavirus, parla il centro per il controllo Malattie: “Prepararsi ad una seconda ondata”

La direttrice del Centro Controllo Malattie ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese ‘The Guardian’, in cui fa il punto della situazione sull’emergenza Covid 19 scoppiata quest’anno. La donna non solo si è espressa senza peli sulla lingua, ma le sue parole non sono molto confortanti. Stando agli studi che hanno condotto, uno dei fattori che maggiormente avrebbe favorito la propagazione del virus dall’Italia all’Europa, sono state le settimane bianche sulle Alpi, in cui la popolazione italiana è venuta a contatto con moltissima altre persone di altre nazioni. La direttrice invita ad essere ancora più prudenti perché, sebbene la curva dei contagi e dei decsessi è in discesa, i dati non sono confortanti: “Osservando le sue caratteristiche e ciò che ora emerge dai diversi paesi in termini di immunità della popolazione, un dato che non è poi così eccitante, tra il 2% e il 14%, e che lascia ancora il ​​90% della popolazione suscettibile, il nuovo virus è ancora intorno a noi, circola molto più di gennaio e febbraio. Non voglio essere catastrofica, ma penso che dobbiamo essere realistici e che soprattutto non è il momento di rilassarsi completamente”

La situazione che stiamo vivendo non è affatto semplice e secondo la direttrice non è affatto remota la possibilità di una seconda ondata di contagi. In virtù di questo invita alla cautela e alla prudenza. La donna è convinta che per sconfiggere questo nemico invisibile, oltre allo sviluppo di un vaccino, le persone debbano cambiare stile di vita e adeguarsi a questa nuova situazione di emergenza. La Ammon infatti suggerisce: “Lo scorso 26 gennaio abbiamo consigliato ai governi nazionali di aggiornare i propri piani sanitari perché da Wuhan stava arrivando il virus. Ma credo che abbiano sottovalutato la velocità di trasmissione del virus stesso”. Ciò che è certo è che non possiamo abbassare la guardia ora ed è doveroso continuare a rispettare le regole imposte dal Governo, per la nostra salute e quella degli altri. In conclusione la direttrice afferma: “L’Europa dovrebbe prepararsi alla seconda ondata di Coronavirus, che non è più una teoria lontana“.