Nel corso di una sua recente intervista ad Intimità, Eleonora Daniele ha svelato perché ha scelto Mara Venier come madrina di sua figlia: le sue parole.

Nel corso di una sua recente intervista per Domenica In, Eleonora Daniele aveva fatto una splendida sorpresa e proposta alla padrona di casa. Incinta da pochissimi mesi, la conduttrice de Storie Italiane aveva, infatti, chiesto a Mara Venier di essere madrina di sua figlia Carlotta. Una proposta davvero inaspettato, c’è da dirlo. Ma che, sin da dubito, la zia venete aveva accolto più che positivamente. Visibilmente emozionato dalla piacevolissima richiesta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la Venier aveva prontamente ed immediatamente accettato l’invito. Ecco. Sono trascorsi diversi mesi da questo momento, ed è per questo motivo che, quasi a fine gravidanza, Eleonora ha svelato il motivo per cui ha scelto la ‘zia’ Mara come madrina di sua figlia. Ecco tutte le sue parole.

Eleonora Daniele, svelato il motivo perché ha scelto la Venier come madrina

Era il mese di Gennaio scorso quando, durante una sua intervista a Domenica In, Eleonora Daniele ha chiesto a Mara Venier di essere la madre di sua figlia. Ecco, a distanza di mesi da questo momento ed, ovviamente, a poche settimane dal parto, la conduttrice di Storie Italiane ha svelato il motivo per cui ha voluto a tutti i costi la conduttrice di Domenica In al fianco della piccola Carlotta in una giornata davvero importante per lei. In una recente intervista per il giornale Intimità, l’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha speso delle parole davvero inaspettato nei confronti della ‘zia’ d’Italia. Ecco tutti i dettagli.

In una sua recentissima intervista per il giornale Intimità, Eleonora Daniele ha chiaramente svelato il motivo per cui, mesi fa, ha detto di voler Mara Venier come madrina di sua figlia Carlotta. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice di Storie Italiane abbia scelto la Venier perché le è stata sempre accanto in momenti importanti della sua vita. A partire, quindi, dalla morte di suo figlio fino alla notizia dell’arrivo della piccola Carlotta. ‘Mi è venuto spontaneo’, ha concluso la Daniele.

