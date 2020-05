Elettra Lamborghini ha iniziati i preparativi per il suo matrimonio: pochissime ore fa, la cantante ha svelato un dettaglio inedito.

Sono iniziati i preparativi per il matrimonio di Elettra Lamborghini. Nonostante non si sappia ancora se, a causa dell’emergenza Coronavirus, deve essere rimandato all’anno prossimo oppure no, la giovane cantante sta iniziando ad organizzare il tutto. La data, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata fissata per il mese di Settembre. È proprio per questo motivo, dato anche l’approssimarsi delle nozze, la giovane cantante ha iniziato a pensare ai preparativi. Pochissime ore fa, ad esempio, la fidanzata di Afrojack ha svelato un dettaglio del tutto inedito di questo giorno molto bello e, soprattutto, speciale per lei. Non soltanto, stando ad alcune Instagram Stories apparse sul suo profilo social ufficiale, la bella Elettra ha svelato di avere un weeding planner, ma molto altro ancora. Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, preparativi per il matrimonio iniziati: il dettaglio inedito

Come raccontato in diversi nostri articoli, Elettra Lamborghini è sempre solita raccontarsi e svelarsi ai suoi numerosi sostenitori su Instagram. Spesso e volentieri, la giovanissima cantante ha condiviso con i suoi followers degli inediti aneddoti e confessioni. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete. Quando, come dicevamo precedentemente, ha svelato alcuni dei suoi preparativi per il matrimonio. Lei ed Afrojack, emergenza Coronavirus permettendo, dovrebbero sposarsi a Settembre. È proprio per questo motivo che la cantante, in questi ultimi, ha iniziato ad organizzare il tutto. Oltre ad avere svelato, qualche mese fa, alcuni dettagli, pochissime ore fa, la bellissima voce di Pem Pem e di altri numerosissimi successi musicali ha voluto rendere partecipi i suoi followers di un altro inedito dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Come dicevamo precedentemente, oltre ad aver svelato ai suoi sostenitori chi è il suo weeding planner, Elettra Lamborghini ha voluto svelare un dettaglio davvero inedito: la scelta della location. In queste brevi Instagram Stories, la giovanissima cantante ha ripreso Enzo Miccio ed ha ripreso anche un ristorante che, a quanto pare, si trova sul Lago di Garda. ‘Stiamo andando a vedere la prima location’, ha detto Elettra in queste recente IG Stories. Svelando, tra l’altro, di essersi emozionata e di sperare che possa organizzare il tutto per settembre.